Un édito de Philippe Paquet.

Du discours de Donald Trump sur l’état de l’Union, mardi, à l’acquittement du Président par le Sénat, le lendemain, l’Amérique vient de vivre des moments dramatiques. Elle a, certes, l’habitude des affrontements et des clivages. Elle a connu des tragédies - dont une longue guerre civile et quatre présidents assassinés. Elle a surmonté des crises économiques et des scandales politiques. Il importe donc de jauger les événements actuels à l’aune d’un passé qui fut tourmenté.