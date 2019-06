Un édito de Francis Van de Woestyne.

Socialistes et écologistes ont entamé des négociations en vue de la formation d’un gouvernement en Région wallonne et en Communauté française. Ils ont une légitimité pour entreprendre ce travail : le PS, en fort recul, reste le premier parti francophone. Les écologistes ont progressé, même si les sondages leur avaient promis une victoire plus éclatante. Leur démarche suscite toutefois de sérieuses interrogations. Ensemble, les deux partis ne disposent pas d’une majorité. Cela n’est pas une absolue nécessité. Cela "peut" fonctionner, mais cela n’est pas une habitude belge. Les défis à relever sont cruciaux. Un gouvernement minoritaire n’est pas un gage de stabilité et d’efficacité. La négociation s’avère longue et fragile.

Il y a aussi, surtout, dans la démarche des socialistes et des écologistes, une double hypocrisie.