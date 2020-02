Edito Edito: une mise à nu révélatrice Dorian de Meeûs

Les auteurs de revenge porn suscitent le dégoût, tant l’acte est gratuit, méchant et destructeur pour la victime, à court et à long terme. Cette atteinte intolérable à la vie privée et à la dignité est déjà civilement et pénalement punissable, mais il serait heureux que la peine soit alourdie et le délit sanctionné pour ce qu’il est : une lâche vengeance pornographique.