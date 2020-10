La ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), évoque un nouveau report de l’entrée en vigueur de la réforme de la formation initiale des enseignants. Cette réforme, qui s’inscrit dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence, vise à améliorer et rallonger la formation des instituteurs et des régents. Leurs cursus passeraient de trois à quatre ans, voire cinq. Approuvée sous la précédente législature, cette réforme devait entrer en vigueur en septembre dernier. Mais en l’absence d’une évaluation sérieuse de son coût, la réforme a été postposée et pourrait encore l’être jusqu’à la rentrée 2022.