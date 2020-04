Un édito de François Mathieu.

Ce n’est encore qu’une intuition diffuse mais notre rapport à la vie, au travail a probablement entamé sa métamorphose depuis l’éclosion de la crise Covid-19.

"Certaines organisations et entreprises ont pris pied dans le XXIe siècle avec la digitalisation", entend-on au détour des visioconférences qui ont remplacé "les réunions physiques" des entreprises. L’accessibilité est au cœur même de cette digitalisation "à marche forcée", mais pas encore la simplification. Et c’est un souci. Qui dépasse largement le cadre de l’entreprise. Personne ne sait jusqu’où ira la révolution numérique en cours, mais on ferait bien, très vite, de savoir où la nécessaire réforme administrative va nous conduire.