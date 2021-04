Un brin méprisant, Frédéric Daerden avait promis d’apporter "des nuances" dans la répartition des fonds européens pour la rénovation des bâtiments scolaires. Dans la première mouture de l’accord, le calcul semblait aussi déséquilibré qu’intenable : 1 150 euros par élève du réseau WBE, contre à peine 111 euros pour un élève de l’enseignement libre. Une clé de répartition injuste aussi pour les écoles communales et provinciales. Bref, cet accord idéologique a choqué et mobilisé nombre d’enseignants et de parents.