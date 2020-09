Un édito de Dorian de Meeûs.

Il nous ferait presque oublier le cirque des négociations politiques. Le Conseil national de sécurité (CNS) de ce mercredi est très attendu. Par les citoyens, les médecins de première ligne, les indépendants, les artistes, les commerçants, les voyagistes… Et pour cause, le Covid-19 circule dans l’ensemble du pays et le nombre de cas positifs explose. Il menace nos vies, affaiblit nos corps, réduit nos contacts sociaux, plombe nos économies, empêche nos déplacements mais, surtout, il soulève en nous une dangereuse lassitude. Ce CNS sera sans doute le plus important de l’année, car il doit passer un cap, celui d’un retour à nos vies privées et professionnelles de plus en plus normales. Fini la gestion de crise, bienvenue à la gestion des risques. C’est du moins la promesse faite en août. Mais pour accoucher de recommandations concrètes, la cellule d’experts (Celeval) a été mise à rude épreuve. La pression externe était aussi palpable que les frictions internes. Les experts consultés, à l’instar des politiques et citoyens, étaient divisés sur l’opportunité d’adoucir les mesures sanitaires afin de toutes les rendre audibles et applicables.