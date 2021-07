Ils sont plus de quatre cents. Ils sont étrangers et sans papiers. Ensemble, ils mènent une grève de la faim dans l’église du Béguinage et à l’ULB/VUB depuis le 23 mai. Au-delà du nombre, ce sont des humains en détresse, avec des souffrances incommensurables. Cette grève s’éternise. Les corps sont épuisés, mais aussi meurtris par des actes désespérés : certains se sont cousu les lèvres, d’autres ont avalé des batteries ou des lames de rasoir.