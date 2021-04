Le monde de la culture se rebiffe. C’est la plateforme "Still Standing for Culture" qui l’a annoncé ce dimanche : des activités culturelles seront organisées et ouvertes au public à travers tout le pays entre le 30 avril et le 8 mai et cela dans le "strict respect des protocoles sanitaires". L’objectif est clair : forcer la main aux membres du Comité de concertation, qui se tiendra vendredi prochain, pour déconfiner sans attendre un secteur sous cloche depuis six mois pour certains opérateurs, pour d’autres comme les cinémas et théâtres depuis neuf mois, voire même un an désormais pour les salles de concert.