Les mesures de distanciation sociale, le couvre-feu, la réduction de notre bulle, la fermeture des lieux de culture, les réveillons en duo… Nous sommes, en citoyens responsables, évidemment prêts à nous soumettre à ces règles. Mais être surveillés par des drones, des caméras thermiques, épiés dans nos commandes, contrôlés dans nos livraisons, alors ça, non. Non. Non merci.