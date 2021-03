Après seize ans de déni de Paris, le président Nicolas Sarkozy avait reconnu, en 2010, "des erreurs" de la France lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 (un million de morts, des Tutsis tués pour leur ethnie, des Hutus pour refus de participer aux massacres). La commission Duclert, formée de quinze historiens et chargée par le président Emmanuel Macron d’établir le rôle de la France dans ce crime universel, vient de conclure à des "responsabilités lourdes et accablantes" de la France et en particulier de l’ancien président François Mitterrand. C’est un grand pas.