Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, l’a une nouvelle fois martelé ce lundi : "Il est très important", "crucial", "essentiel" que le personnel qui travaille dans les hôpitaux et les maisons de repos se fasse vacciner contre le Covid. Certes, il a dit exclure, dans l’état actuel des choses, de rendre la vaccination obligatoire pour cette catégorie de la population, mais on sent bien que cette option va être au cœur du débat dans les jours ou semaines qui viennent.