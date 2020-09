Cela tient d’un noir comique de répétition. À l’entame de son mandat, le nouveau président de la Commission dresse ses plans et affiche ses ambitions pour l’avenir de l’Union européenne… avant de se voir rapidement contraint de les ranger au tiroir pour gérer l’urgence d’une crise qui se déclenche. Elle était institutionnelle avec le rejet du traité constitutionnel pour Barroso I; financière et économique pour Barroso II; Juncker a dû faire face à la crise grecque, celle de l’asile et le Brexit. Ursula von der Leyen ne fait pas exception à la règle.