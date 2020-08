Le 27 juillet fut une date noire pour toute la culture. Ce jour-là, le Conseil national de sécurité (CNS) décidait en un simple mot, non pas de doubler les jauges maximales autorisées des salles de spectacles et cinéma, mais… de les diviser par deux. Sans concertation, le nombre de spectateurs admis était divisé par quatre, rendant caducs tous les calculs artistiques et économiques pour préparer la rentrée culturelle.