Depuis des décennies, la Wallonie est pointée du doigt au nord du pays, mais aussi parfois par certains Wallons. Elle ne serait pas au niveau de la Flandre, dit-on. Les gens qui y vivent ne seraient, dans leur grande majorité, pas assez formés. Ce serait une région d’assistés. Elle devrait tout mettre en branle pour se redresser au plus vite, nuance-t-on parfois. Le Flamand courageux ne voudrait plus payer pour le Wallon fainéant et syndiqué, beugle-t-on souvent.