Il y a deux ans, explosait "l’affaire Weinstein". Dans les médias d’abord, en pleine figure ensuite.

Pour de nombreux hommes, les révélations autour du réalisateur et prédateur sexuel - et toutes celles qui ont succédé - ont été ressenti comme une gifle, un coup de poing. Ces scandales ont fait glisser ces sujets de la rubrique "faits divers" à celles réservées aux matières sociétales et politiques.