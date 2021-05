S’il est compliqué d’établir une corrélation entre certaines violences policières et l’exaspération sociale, même après une Boum 2 très (trop ?) musclée, c’est un fait : les tensions vont croissant. Le contraire eût été étonnant. Sous couvert - légitime - de maîtriser la jauge hospitalière, la complexité et la multiplicité des décisions prises sur les plans sanitaire et socio-économique brouillent chaque jour davantage la lisibilité du dispositif gouvernemental.