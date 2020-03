"La vie, le malheur, l’isolement, l’abandon, la pauvreté, sont des champs de bataille qui ont leurs héros ; héros obscurs plus grands parfois que les héros illustres ." Victor Hugo écrivit cette phrase en 1862 dans Les Misérables. Cent cinquante-huit ans plus tard, elle est toujours d’une brûlante actualité. Le virus maudit contre lequel l’humanité tout entière se bat révèle les héros de notre temps. Ils et elles sont "obs curs " parce qu’ils travaillent dans l’ombre. Mais, en réalité, ils sont notre lumière. C’est grâce à eux, grâce à elles que nous sortirons victorieux de cette bataille. Nos héros d’aujourd’hui portent des blouses blanches : médecins, infirmières, assistantes, secrétaires, scientifiques.