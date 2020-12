Ne pas baisser la garde. Le week-end l’a malheureusement démontré : le monde est très loin d’en avoir fini avec ce satané coronavirus. L’Allemagne, longtemps montrée en exemple pour l’efficacité de sa gestion sanitaire, vient d’annoncer un nouveau reconfinement éclair. En Suisse, face à la saturation progressive du système hospitalier, de plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer des mesures nationales plus strictes. En Italie et en France, la situation reste aussi très préoccupante. Et chez nous, l’épidémie semble atteindre un "plateau". Traduction : la circulation du virus est encore beaucoup trop active pour pouvoir envisager le moindre relâchement.