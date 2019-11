L’Espagne vient d’organiser, pour la quatrième fois en quatre ans, des élections législatives. Ce scrutin a complexifié encore un peu plus les rapports de force au sein de la démocratie espagnole. Le pays est ingouvernable et le scrutin du défunt week-end a rendu les choses plus difficiles encore en amenant l’extrême droite à un niveau important et en rendant la mise sur pied d’une coalition homogène plus compliquée encore. La Belgique, elle aussi, vit une crise politique.