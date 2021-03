Edito : Tolérance zéro Edito Vincent Slits

© BELGA

Neuf policiers hospitalisés, trente-six blessés, des commerces vandalisés, un centre-ville en partie saccagé… Liège et ses habitants étaient encore sous le choc dimanche. Les événements qui ont eu lieu samedi au cœur de la Cité ardente en marge d’une manifestation "Black Lives Matter" choquent et indignent. Ils n’appellent qu’une seule réponse de la justice : la fermeté la plus absolue.