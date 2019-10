C’est sans doute le principal reproche adressé par les lecteurs des journaux, par les auditeurs et téléspectateurs des radios et télévisions. Les médias, en général, ne parlent que des drames, des accidents, des cataclysmes, de tout ce qui ne va pas. Ici en Belgique, en Europe et à travers le monde. Pourquoi les journaux n’évoquent-ils pas aussi les réussites ? Pourquoi ne mettent-ils pas en évidence les solidarités, les gestes positifs, les victoires personnelles et collectives ? Message reçu cinq sur cinq.