C’est sans doute le moment de vérité. Et le temps pour voir s’avancer des femmes et des hommes de responsabilité. Le coronavirus qui frappe le monde ne connaît pas de frontières. Et se moque comme d’une guigne des mesquines querelles intestines et des calculs politiques à la petite semaine.

La meilleure manière de combattre l’épidémie dépend avant tout de chacun d’entre nous. De notre volonté d’appliquer à la lettre des recommandations qui n’ont rien de puéril ni de risible mais qui mettront, au contraire, toutes les chances du bon côté pour faire reculer la propagation du virus.