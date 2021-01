Les différents ministres de la Jeunesse et des Sports lâchent enfin un peu de lest en faveur des jeunes de 12 à 18 ans, privés d’activités collectives depuis l’automne. Bonne nouvelle, donc, pour ces adolescents qui reprendront partiellement leurs loisirs favoris en clubs sportifs ou chez les scouts. Les conditions restent très strictes : une bulle de 10 personnes maximum et uniquement à l’extérieur. Mais ce soulagement est accompagné d’une douche froide pour les plus jeunes.

Un édito de Dorian de Meeûs