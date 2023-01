Histoire des préjugés: "Les gros manquent de volonté"

Après l’âgisme qui progresse, l’euthanasie ?

Selon l’OMS, l’âgisme s’est fortement aggravé. Prenons-en conscience et réagissons pour ne pas se retrouver un jour dans un pays qui met en place un système d’euthanasie collective des 75 ans et plus, comme le présente le film japonais primé à Cannes : Plan 75.