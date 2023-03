Histoire des préjugés : “Les Beatles sont bien élevés et les Rolling Stones sont des voyous”

Les bons élèves contre les rebelles, les troubadours contre les garnements, les conservateurs contre les révolutionnaires… les Beatles contre les Stones, le préjugé est connu mais continue de faire fantasmer les mélomanes. Comment a-t-il été créé ?

Cela tient d’abord et avant tout à une forme de méconnaissance générale du grand public quant aux origines sociales des membres des deux groupes. Non, les Beatles n’étaient pas bourgeois sur les bords. Bien au contraire. Ils venaient de Liverpool, une grande ville portuaire du nord-ouest de l’Angleterre, peuplée de descendants d’immigrés gallois et irlandais. Leurs paternels étaient cuisinier, chauffeur de bus ou encore boulanger. Les Beatles étaient issus de la classe ouvrière ou à tout le moins d’une zone intermédiaire entre classe ouvrière et petite bourgeoisie extrêmement modeste.

Contrairement aux croyances, les Stones n’étaient pas issus des bas-fonds de la société. Leurs paternels étaient tantôt professeur d’éducation physique tantôt ingénieur aéronautique. Mick Jagger et Keith Richards ont grandi dans une banlieue résidentielle du sud de l’Angleterre, à l’est de Londres. Bref, les origines des Stones étaient bien plus middle class que celles des Beatles.

Dans l’ouvrage, vous vous employez à désigner les “coupables” de ces idées fausses qui perdurent encore aujourd’hui. Qui sont-ils ?

Il y a d’abord Brian Epstein, l’homme qui fut l’impresario des Beatles. Celui-ci fut très soucieux de ne pas faire passer les garçons pour des voyous ayant mauvais genre, ce qui les caractérisait jusque-là : entre deux chansons, ils blaguaient avec le public, juraient, fumaient, sifflaient des bières et dévoraient des cuisses de poulet. “Monsieur Epstein”, comme ils l’appelaient, s’est donc employé à travailler l’image des Beatles en commençant par leur imposer une nouvelle coupe de cheveux : mèches aplaties en frange sur le front, le dernier chic parisien. Il les a également relookés avec des vestes sans col en mohair, avec cravate et pantalon assortis rappelant les uniformes du collège.

Il y a ensuite Andrew “Loog” Oldham, celui qui fut le premier manager des Rolling Stones. Celui-ci a été à bonne école puisqu’il a travaillé comme attaché de presse de Brian Epstein. Il a eu cette intuition géniale : présenter au jeune public ces Londoniens plutôt bourgeois comme d’insolents beatniks, soit précisément le contraire des Beatles. Pour le dire autrement, le “créneau” des jeunes gens sympathiques était déjà pris avec les Beatles, il fallait donc avec les Stones quelque chose qui soit dans l’air du temps, de la contestation de l’ordre établi avec des rebelles qui défiaient les parents.

”Laisseriez-vous votre sœur sortir avec un Rolling Stone ?”, titrait en 1964 l’hebdomadaire Melody Maker. Les journaux, aussi, surfaient sur ces images…

Oui, bien sûr. Les journaux de l’époque mettaient plutôt en avant le côté sauvage, l’allure sale et mal peignée des Stones. Leur manager leur donnait, par exemple, l’instruction de ne pas sourire sur les photos. Cela a fonctionné à merveille et les membres des deux groupes s’en amusaient. Il y avait une part de théâtre dans tout cela. C’est comme un comédien qui joue le rôle de sa vie : il le joue car cela correspond au fond à quelque chose qui est en lui. Mick Jagger avait en lui quelque chose d’insolent, Brian Jones était un rebelle de bonne famille. Ils n’étaient pas conformistes, on ne peut pas le nier, mais ils pouvaient aussi être très tranquilles dans leur vie.

En paraphrasant Mick Jagger, vous écrivez : “Les Beatles, en privé, se comportent comme les Stones en public”.

Oui, cela donne une idée de la réalité. Car finalement, il y a eu davantage d’hypocrisie dans le chef des Beatles. Ils se droguaient abondamment, Lennon et McCartney ont pris de l’acide, Lennon a été accro à l’héroïne pendant pas mal de temps. À la fin des années 60/début des années 70, ils organisaient des orgies avec dealers, groupies, et cetera. En réalité, les bourgeois adorent passer pour des prolétaires, histoire de défier leur propre milieu, tandis que les prolétaires se rêvent plutôt en aristocrates, préoccupés qu’ils sont d’échapper au leur.

Oui mais dans leur musique, dans leurs textes, cela transparaissait-il ?

Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que les Beatles ont anticipé, au-delà du hard rock, la fureur du “metal” dans leur chanson de 1968 “Helter Skelter”, vociférée avec fureur par Paul McCartney, et qu’à l’inverse les Stones ont chanté cinq ans plus tard “Angie”, d’une mièvrerie sans nom ! Chez les Beatles, il y a véritablement ce désir de vengeance sociale. Prenez “Working Class Hero” de John Lennon, tout est dit : quand on réussit et que l’on s’extrait de son milieu, tout le monde vous déteste et vous crache au visage. C’est quelque chose qui s’est révélé lorsqu’il a fait sa thérapie à la fin des années 60 et qui va déboucher sur les meilleures paroles qu’il ait jamais écrites avec son premier album solo “John Lennon/Plastic Ono Band”. Les paroles sont d’une force et d’une crudité extraordinaires.

Finalement, ce qui m’agace le plus dans ce préjugé sur les Beatles et les Stones, c’est qu’il constitue une barrière, un écran qui empêche certains auditeurs de pénétrer au cœur de la musique.

Le livre “Histoire des préjugés”

”Les femmes sont hystériques”, “l’art contemporain n’est pas vraiment de l’art”, “les aristocrates sont réactionnaires” et “les écologistes sont contre le progrès”. Voici autant de préjugés qui, explicitement ou plus insidieusement, structurent encore nos imaginaires collectifs.

Sous la direction de Jeanne Guérout et Xavier Mauduit, 39 historiennes et historiens ont décidé d’affronter de tels préjugés pour en comprendre les racines et les ressorts. Ainsi, le grand spécialiste des images Michel Pastoureau explique pourquoi les roux ont été accusés de fausseté, ou par quels mécanismes la formule “sale et lubrique comme un porc” s’est popularisée. De son côté, Catherine Brice, spécialiste de l’histoire italienne, relève les stéréotypes qui accompagnent les Italiens.

Les préjugés, notent Jeanne Guérout et Xavier Mauduit en introduction, sont “des opinions a priori défavorables, parfois favorables, des appréciations formulées par avance [qui] se construisent sur l’ignorance, la rumeur, l’apparence, ou encore l’indifférence de l’autre “. Ils “s’apparentent aux stéréotypes, aux partis pris, aux clichés. Ils se présentent comme des vérités universelles, intemporelles, sans aucune nuance possible sinon celle de l’exception, qui évidemment confirme la règle “. Ils sont partout, chacun ou presque en est un jour ou l’autre victime et ils sont délicats à renverser, tant ils s’appuient sur des représentations sociales. Certes, nous en rions parfois, nous savons par exemple “que les noirs ne sont pas serviles par nature” ou “que les artistes ne sont pas forcément des parasites”. Pourtant, par une perversion mentale, jaillit parfois au cœur de nos conversations : “enfin, un peu quand même”, “il n’y a pas de fumée sans feu”…

