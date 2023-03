Qatargate : “Le Parlement européen doit mettre en œuvre les réformes avant les prochaines élections européennes”

Le plus urgent, c’est ce que nous, en tant que Parlement européen, pouvons faire tout de suite : le travail sur le registre de transparence, sur toutes les règles internes du Parlement, etc. Mais le plus fondamental, c’est d’enfin mettre en place une Haute autorité de la transparence de la vie publique européenne qui va s’occuper non seulement du Parlement européen, mais aussi de la Commission et de toutes les institutions européennes. On ne peut pas prétendre vouloir créer un espace public européen sans instance de contrôle de cet espace public. Ça fait longtemps que c’est dans les tuyaux, on n’est pas loin du moment où ça arrive, mais tout est très long à l’échelle européenne.

Il faut maintenir la pression pour ne pas qu’on retombe dans le business as usual, à un moment où l’attention médiatique va diminuer. Tant que la presse s’intéresse à ce qui se passe, est en attente de déclarations, de changements, tout le monde au Parlement est prêt à tout révolutionner tout de suite. Mais le temps médiatique et le temps de la réforme institutionnelle ne sont pas les mêmes.

À lire aussi

J’encourage donc les médias à suivre les négociations et à en rendre compte. Parce que les blocages n’ont pas lieu au moment où l’ensemble des médias européens regardent ce qui se passe, mais quand l’attention retombe et qu’ils sont occupés par d’autres choses. Je crois qu’on va trouver une majorité pour opérer les changements, mais il ne faut pas qu’on oublie ce qui s’est passé. C’est le problème de notre société en général : on se passionne pour un sujet pendant une période, mais l’attention médiatique est retombée au moment où les décisions se prennent.

Quel possible impact pourrait avoir le Qatargate sur les élections européennes de 2024 ?

Si on ne fait rien, tous les mouvements antieuropéens seront totalement fondés à ressortir les images cataclysmiques des liasses de billets pour expliquer la corruption des élites européennes. Il faut faire les réformes rapidement, avant les élections, avant la prochaine législature. Avec la commission “INGE” (la commission spéciale sur les ingérences étrangères, dont Raphaël Glucksmann est président, NdlR) nous voulons aller vite. Nous voulons rendre notre rapport (sur les lacunes des règles du Parlement européen en matière de transparence, d’intégrité, de responsabilité et de lutte contre la corruption, NdlR) dès cet été pour disposer du temps nécessaire pour mettre en œuvre ces recommandations. Il faut que ce soit fait avant la fin de l’année, parce que si ce n’est pas fait à ce moment-là, on arrive rapidement au début de la campagne des élections européennes. Donc il faut agir et agir vite.