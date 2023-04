"Nos couples s’essoufflent. L’heure est venue d’opter pour l'amour slow"

Son approche. De formation lacanienne, son approche en psychanalyse a évolué et se rapproche désormais de la thérapie existentielle d’Irvin Yalom tournée vers la construction de l’être. Elle a coutume de dire que la vie nous a légué une boîte de Lego. Elle contient notre hérédité, notre histoire familiale, notre éducation. Inutile de lorgner sur la boîte du voisin en prétextant qu’il “a des rouges et pas nous”, la vie ne nous donnera pas d’autres boîtes pour construire notre être et notre projet de vie. Le chemin de soi, c’est d’explorer le contenu de sa boîte de Lego afin d’y trouver ses trésors cachés, d’en accepter le contenu et de construire le plus bel être possible : unique, solide et équilibré, prenant plaisir à vivre, apte au bonheur, capable d’être en relation avec les autres de manière harmonieuse.

Fabienne Kraemer

L’entretien

Le dernier rapport du Giec pointe les souffrances de la planète. Vous, en tant que psychanalyste, faites un parallèle original entre la crise environnementale et la crise amoureuse. Expliquez-nous.

Les deux ont subi cette accélération numérique qui depuis une trentaine d’années a développé de façon exponentielle les marchés et notre consommation. On s’est mis à surconsommer les relations avec les autres, dont les relations amoureuses, comme on consomme chez Amazon.

En quoi le livre “Sérotine” de Michel Houellebecq vous a-t-il marqué ?

Il a dit des conneries mais là il avait visé juste. Il mettait en scène la collapsologie du désir où l’humain, gâté, gavé, n’a plus envie de rien à cause de tout ce qu’il a consommé. À l’époque, il était plutôt visionnaire sur ce côté désenchanté, notamment, de la relation amoureuse. Les psys appellent ce qui nous fait vivre l’énergie de la libido. Ce désir de vivre est entièrement corrélé aux notions de frustration et de manque, en gros on ne peut désirer que ce qui nous manque. Mais quand on consomme de façon intense et frénétique sur des plateformes type Amazon ou des sites pornographiques, vous ne laissez plus surgir ni exister le manque, et l’envie s’estompe. On peut parler d’une sorte de burn-out de nos désirs. Je l’ai clairement constaté dans mes consultations, rencontrant de plus en plus de jeunes gens qui n’arrivaient plus à avoir d’érection ou de filles qui préféraient rester seules plutôt que de tenter une relation amoureuse. Auparavant, ils étaient encore nombreux à croire au grand amour. Désabusés aujourd’hui, ils n’y croient plus. Mais constater cette collapsologie est presque ringard parce qu’aujourd’hui il s’agit de trouver et de proposer des pistes de solution.

Vous écrivez “j’ai la conviction que nos sentiments sont aussi pollués que l’air que nous respirons, que nos désirs sont aussi usés que les ressources de nos sols”.

On a longtemps pensé que comme nos sols et sous-sols, nos désirs étaient inépuisables. Je constate qu’ils s’usent comme si on avait un capital désir. Or, notre longévité augmentant, si l’on veut maintenir nos désirs – sexuels compris – sur la longueur, il ne faut pas les consommer à l’excès. La nature humaine étant bien faite, certains très actifs sur des applications comme Tinder font des pauses, (re) deviennent célibataires pendant un an, se mettent en quelque sorte en jachère. Et puis ils y retournent… ou changent.

Comment décryptez-vous ces modes de rencontre actuels ?

Avant quand on cherchait l’amour, on allait au bal et on “faisait son marché” parmi les 50 pequins présents. On fantasmait sur un idéal mais, sachant qu’il n’existait pas sur place, on choisissait un “approchant”. Aujourd’hui, les applications de rencontre donnent la sensation que l’offre est infinie. Tout est biaisé. On cherche une aiguille dans une botte de foin. Avec des différences. Les hommes – qui je rappelle ont créé le monde numérique et la plupart des applications – imaginent trouver la femme idéale, à savoir pour eux la somme de toutes les femmes, une sorte de kaléidoscope. Ainsi, quand il rencontre une femme, elle est bien mais il lui manque A, B, C, D ou E et pendant ce temps, il se dit qu’il est peut-être en train de rater celle qui a tout. Cela génère un zapping amoureux et de consommation excessive. Les applications de rencontre qui comptent 80 % d’hommes et 20 % de femmes ne sont pas un outil qui convient aux filles. Elles se font ghoster, elles se font consommer, elles se font abuser. J’utilise ce terme à dessein. Certains de mes patients tenaient des tableaux Excel de leurs conquêtes cochant les cases “yeux bleus”, “gros seins” ou “rigolote”. Si ces hommes avaient l’honnêteté de dire au premier rendez-vous “je suis là mais juste pour coucher un soir”, ils n’auraient quasi-personne. Ils utilisent les applications pour raconter une histoire qui n’est pas la réalité. C’est ce qu’on appelle abuser, n’est-ce pas ? Mais de plus en plus de filles en ont conscience et désertent ces applications qui connaissent un phénomène d’épuisement.

“En parallèle des beaux discours sociétaux qui prônent le vivre-ensemble, nous constatons la montée en puissance de ce culte égocentré, responsable d’une diminution de la qualité de nos rapports aux autres”, écrivez-vous. Avec quelles conséquences sur nos relations affectives ?

Le couple, c’est le seul moment de la vie où vous allez devoir faire une place dans votre intimité pour de l’interpénétration à quelqu’un qui vous est foncièrement étranger. Il n’est pas de votre famille – sinon cela s’appelle de l’inceste – et est souvent d’un autre sexe. Cet exercice est essentiel pour notre humanité personnelle parce qu’il nous confronte à l’altérité et nous oblige à faire de la place à quelqu’un qui est autre. Or, aujourd’hui, avec les réseaux sociaux et les plateformes, on entretient des relations incorporelles qui n’en sont pas. Lacan dit “le réel c’est quand on cogne”. Entrer dans la réalité de la vie c’est se cogner à un autre qui existe et prend de la place. En consultation, j’ai rencontré beaucoup de cas de jeunes gens capables d’érection devant des sites pornos mais incapables s’ils étaient au contact d’une fille, s’ils “se cognaient” à sa peau, à son odeur, à ses mouvements. Ces espaces virtuels n’existaient pas auparavant. Je ne suis pas contre Internet – que j’utilise depuis 10 ans pour mes consultations – mais on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Et le métavers arrive.

La routine tuerait les couples, exprime Frédéric Beigbeder dans “L’amour dure trois ans”. Mais singulièrement vous plaidez en faveur de la routine. Pourquoi ?

Parce que vu notre longévité, on va obligatoirement être confronté davantage à la routine. Beigbeder disait que l’état amoureux – un état biologique – durait trois ans. La routine est un art de vivre. Et si vous n’arrivez pas à habiter votre routine, seul ou à deux, la vie risque d’être très dure. Il y a 20-30 ans, beaucoup de couples se séparaient parce que l’un tapait sur l’autre ou n’avait plus la même vision. Aujourd’hui, on se sépare parce qu’on s’ennuie. La belle affaire. Si vous n’arrivez pas à gérer la frustration que représente l’ennui, vous allez vous séparer de tout le monde. Habiter son ennui, ce n’est pas regarder trois vidéos de chatons sur son smartphone. Habiter son ennui, c’est créer une routine incarnée. C’est explorer l’immensité d’un instant présent apprécié. C’est se couler dans une douceur de vivre. C’est savoir que tu n’exiges pas de moi que je t’épate, que je sois splendide ou étonnante. C’est savoir que tu m’offres le droit d’être simplement moi et de me donner du temps pour moi. Le confinement à aider pas mal de gens à (se) découvrir, à habiter et à aimer cette routine.

Une de vos principales interrogations est comment injecter du désir dans une relation exclusive quand l’offre d’expériences différentes semble infinie ?

Comme pour préserver notre environnement, il va falloir aller vers une sobriété volontaire. Couper plus souvent son smartphone. Décider de s’intéresser et de persévérer avec quelqu’un. Éprouver son désir. Cette prise de conscience – de choisir de se restreindre – gagne du terrain.

S’engager aujourd’hui a-t-il encore du sens ?

Oui, mais pas le même qu’avant. Depuis la PMA (procréation médicale assistée), la raison d’être du couple n’est plus la procréation. Le couple parental et le couple amoureux se sont séparés. On devait se pénétrer pour se reproduire, ce n’est plus nécessaire. La nouvelle raison d’être du couple est l’école de l’altérité. Il n’y a que dans la relation amoureuse où on fait de la place dans notre intimité à quelqu’un qui n’a pas la même histoire, qui n’a pas les mêmes origines, qui n’a pas les mêmes gènes. Si on ne défend pas cet engagement, on va générer des individus égotiques et habités par la peur de l’autre. Il faut prendre des risques dans la vie. Si on n’en prend plus, on est anesthésié. Certes, on souffre moins, mais on aime moins aussi.

Le projet d’amour durable, c’est-à-dire de la fin de l’obsolescence programmée des couples, se situe immanquablement dans le cadre de ce que l’on a nommé notre “égo-responsabilité”. Pouvez-vous nous expliquer ce terme ?

Dans un monde qui va trop vite, surconsomme et s’essouffle, on constate une sorte d’obsolescence programmée des couples. Quelle position humaine je veux jouer dans ce monde-là ? Qu’est-ce que j’y injecte ? Bien sûr, je peux utiliser un max d’applis numériques. Bien sûr, je peux me masturber toute la journée. Mais quel humain je veux être ? Et quelles relations aux autres, je veux entretenir ? L’égo-responsabilité c’est décider en conscience. Comme vis-à-vis de la malbouffe, on décide de ne plus manger chez McDo. On peut décider que le mal-aimer et la mal-baise, c’est terminé.