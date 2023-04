”Les scandales politiques de ces dernières semaines sont dangereux pour la démocratie parlementaire belge”

Quelles pourraient être les conséquences de telles polémiques sur l’appréhension que les Belges ont du monde politique ? Cela va-t-il accroître leur lassitude ou leur rejet envers la démocratie parlementaire ? Cela pourrait-il alimenter des théories complotistes ? Le professeur de psychologie sociale à l’ULB Olivier Klein s’en inquiète.

Un terreau défavorable

“Ces différents scandales et polémiques risquent d’avoir un réel impact sur les relations entre les citoyens et le monde politique”, note en effet le professeur. “On sait par plusieurs études (1) que la confiance que les Belges accordent à leurs représentants est assez faible comparativement aux autres pays européens. Lors de la crise Covid, les Belges témoignaient d’une confiance plus accrue envers les experts et le personnel médical, par exemple. Sur ce terreau défavorable, je crains donc que ces affaires favorisent le populisme. Or, il existe un lien entre populisme et complotisme, les deux se nourrissant l’un l’autre (2). Le populisme laisse croire en effet qu’il y a une opposition et des divergences d’intérêts entre une élite et le peuple. Cela se conjugue aisément avec une forme courue du complotisme : le fait qu’une élite, en secret, agirait à des fins néfastes pour la population. ”

La démocratie parlementaire en danger

Pour Olivier Klein, si une telle pensée – poussée par des voix populistes – se propage, c’est la démocratie parlementaire qui sera mise en danger. “Régulièrement, lorsqu’ils s’inquiètent de la probité de leurs représentants, des pans entiers de la population marquent une préférence pour les modes de démocratie directe (les referendums par exemple), ou pour des régimes autoritaires. Ce qui me semble donc en danger, ici, c’est la confiance que les Belges peuvent accorder à la démocratie parlementaire telle que nous la connaissons. Cela d’autant plus que différentes études internationales ont montré qu’il y avait des corrélations entre la perception d’inégalité dans la société, et le souhait d’accession au pouvoir d’un leader autoritaire qui pourrait ‘remettre de l’ordre’ (3) ”.

Un effet tache d’huile

“Outre ces dangers populistes, ce qui m’inquiète c’est que si le complotisme se range en général à droite et à l’extrême droite de l’échiquier politique, on observe que plus le niveau de corruption augmente dans un pays, plus les théories du complot gagnent l’ensemble de l’échiquier politique. Il y a un effet tache d’huile. Je pense qu’il faudra donc que le monde politique belge réponde avec force aux différents scandales de ces dernières semaines. ”

“Je termine cependant par une interrogation et sans doute un brin d’optimisme. Souvent, les théories du complot rangent dans un même sac le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. On a vu cela durant la pandémie où les médias ont été accusés de susciter la peur pour favoriser le consentement de la population. Dans ce cas-ci, en Belgique, les médias ont été proactifs dans la dénonciation. On verra si cela sera positif pour leur image et déjouera certaines théories qui les voient comme faisant partie intégrante du ‘système de l’élite’”

