"Dans l’art de la diplomatie, la force d’Israël est d’impressionner sans lever le petit doigt”

L’idée très répandue selon laquelle le monde n’a jamais connu autant de guerres qu’aujourd’hui est fausse, soutenez-vous chiffres à l’appui. Comment explique-t-on cette quantité moindre de conflits ?

Affirmer qu’il y a plus de conflits aujourd’hui qu’autrefois est en effet un prisme déformant, c’est une interprétation erronée car il y a tendanciellement ces dernières années – et peut-être même ces deux dernières décennies – moins de conflits armés et en tout cas moins de conflits interétatiques. C’est un point quantitativement démontrable en dépit de la couverture médiatique légitimement très importante de la guerre en Ukraine.

Cette diminution quantitative des conflits s’explique notamment par un foisonnement diplomatique beaucoup plus considérable aujourd’hui qu’hier : tout le monde discute avec tout le monde, il n’y a jamais eu autant d’États mais il n’y a jamais eu aussi, aux côtés ou derrière ces États, autant d’institutions qui s’arrogent le droit à une forme de diplomatie. C’est vrai des ONG, des grands médias, des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft NdlR), des multinationales, des groupes terroristes, et cetera.

Une autre variable explicative de cette quantité plutôt moindre de conflits ces dernières années est la Dissuasion avec un grand “D”. C’est un terme de géopolitique lié à la Guerre froide que l’on enseigne à Sciences Po et ailleurs. Toutefois, il ne faudrait pas que cette Dissuasion dissimule tous les cas de figure où joue une dissuasion interétatique au sens où bon nombre d’États préfèrent ne pas risquer beaucoup voire tout au profit d’un gain aléatoire. À titre d’exemple, la rivalité entre l’Inde et le Pakistan d’une part, entre l’Inde et la Chine d’autre part, constitue deux cas de figure où des États sont techniquement en guerre mais refusent de la faire ouvertement. En réalité, on s’est “borné” à des affrontements extrêmement brefs et contrôlés entre la Chine et l’Inde en juin 2020.

Peut-on dès lors affirmer que là où la diplomatie fonctionne, il y a mécaniquement moins de conflits ?

Non, ce n’est malheureusement pas mécanique et c’est précisément la raison pour laquelle je parle de “variable explicative”, et non de constante.

La diplomatie est-elle le seul apanage des démocraties ? Ou bien les régimes autoritaires et totalitaires recourent-ils aussi à celle-ci ?

Oui bien sûr, tout le monde discute avec tout le monde depuis la nuit des temps, y compris en temps de guerre (même si on discute alors surtout technique, enjeux militaires, cessez-le-feu). Au sens large, la diplomatie est quasi constante. Ceci étant, il y a tout de même sur ce point un clivage entre des régimes démocratiques et des régimes autoritaires, a fortiori dictatoriaux : en principe dans une démocratie, on négocie pour éviter d’en arriver à une confrontation de nature létale, mortelle. Dans une dictature, c’est parfois le cas mais pas toujours. Un régime dictatorial, tout brutal soit-il, peut parfaitement entretenir une forme de pragmatisme consistant à juger qu’aller en guerre coûtera plus cher que de ne pas y aller. Toutefois, cela ne signifie pas que la majorité des régimes autoritaires sont sincères lorsqu’ils négocient. Dans l’Histoire, les régimes d’extrême droite comme d’extrême gauche ont démontré à maintes reprises que lorsqu’ils négociaient, c’était en guise de piège.

C’est une des règles d’or de la diplomatie : il ne faut jamais prendre l’adversaire pour un imbécile ni un incapable. Dans le conflit en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a mésestimé les autres acteurs de son écosystème, écrivez-vous. Lesquels et comment ?

Le raisonnement peut se résumer comme suit : à force de ne pas réunir suffisamment de conditions permettant de savoir et de comprendre le maximum de son adversaire – notamment parce que nous demeurons aveuglés par notre propre idéologie – nous allons droit dans le mur. Cela peut mener à de très graves déconvenues comme celle qui prévalent aujourd’hui au détriment de la Russie.

Poutine a sous-estimé le peuple ukrainien et la conscience nationale de ce dernier, il a sous-estimé l’Europe et sa réaction massive, quasi unanime et immédiate, il a enfin sous-estimé le président américain Joe Biden qui, si ce dernier a accusé quantité de faiblesses, reste un vieux loup de mer passionné de géopolitique et ultra-expérimenté. Cela en fait un adversaire redoutable.

A contrario, le président russe a surestimé la Chine. On ne saura sans doute jamais ce que lui a précisément dit Xi Jinping lors de leur rencontre le 4 février 2022, mais Vladimir Poutine a manifestement cru pouvoir compter sur un soutien massif de Pékin dans son aventure ukrainienne. Or deux attitudes tendanciellement lourdes et sur des temps longs caractérisent la Chine, par-delà les dynasties ou les pouvoirs républicains ou communistes qui président à ses destinées : d’une part, elle ne fait que très exceptionnellement la guerre au sens classique militaire du terme, se mêlant tout aussi occasionnellement aux conflits des autres, d’autre part, elle ne s’allie que très rarement. Xi Jinping a bien rappelé qu’entre Chine et Russie prévalait “une amitié éternelle et indéfectible”, et non une “alliance” du même acabit.

Quand peut-on parler d’“alliance” entre deux ou plusieurs puissances ?

C’est une question fondamentale. Il ne faut pas confondre une alliance et un partenariat, ce que font beaucoup trop d’observateurs paresseux depuis seize mois en faisant de la Chine et de la Russie des alliés dans le conflit en Ukraine. Il n’y a pas d’alliance entre la Russie et la Chine, j’insiste lourdement ! Non seulement cette présumée alliance n’existe pas statutairement dans la mesure où il n’y a pas d’écrit, mais en outre il n’y a pas non plus d’alliance secrète car si cette dernière existait, les Chinois seraient en train de se battre en Ukraine aux côtés de leurs camarades russes. Il n’y a pas un soldat chinois ni d’armes chinoises sur le front russo-ukrainien, il n’y a pas de contrat entre les deux États. Entre la Chine et la Russie, il existe en fait un partenariat de posture anti-américain. Vladimir Poutine a ainsi décidé de renforcer un partenariat qui lui rapporte moins qu’il ne lui coûte.

En principe, une alliance militaire contraint les deux contractants à faire couler le sang de leurs soldats pour se défendre mutuellement. Ce n’est absolument pas ce qu’il se passe aujourd’hui entre la Chine et la Russie.

Existe-t-il encore aujourd’hui un exemple d’alliance militaire stricto sensu entre deux ou plusieurs États ?

La seule véritable alliance militaire à la fois puissance et intégrée existant aujourd’hui, c’est l’Otan (l’alliance nord-atlantique, NdlR). Dès que l’on sort de l’Otan, on ne trouve pratiquement plus aucune alliance militaire. C’est très intéressant à observer. Il y en a une – uniquement défensive et non offensive – entre la Chine et la Corée du Nord mais elle est un peu spéciale car elle remonte aux années 1950. Par exemple, il y en a une entre l’Inde et le Népal, une autre entre la France et les Émirats arabes unis ou encore, sur le continent africain, entre le Rwanda et l’Ouganda. Et encore, cette dernière n’a pas été formalisée. Il y a donc aujourd’hui très peu d’alliances militaires dans le monde. Pour comprendre ce phénomène, il faut notamment remonter à l’effondrement de l’URSS en décembre 1991 qui a vu disparaître la plupart des alliances militaires de l’ex bloc de l’Est.

Nouer les bonnes alliances ou savoir comment prendre ses adversaires à revers relève également de la diplomatie et de la géopolitique. Comme le dit le célèbre adage, “l’ennemi de mon ennemi est mon ami”.

Oui, tout à fait. Se tromper dans le choix des alliances peut s’avérer dramatique. Il faut toutefois reconnaître qu’il est très difficile de dire aujourd’hui qui sera le bon allié dans un an, cinq ans ou dix ans. À titre d’exemple, le subtil ministre français des Affaires étrangères en 1934, Louis Barthou, recherchait une alliance avec l’Union soviétique de façon à isoler une Allemagne à nouveau menaçante depuis l’avènement d’Hitler l’année précédente. Hélas, son assassinat mettra fin à ces efforts qui auraient peut-être pu éviter le cataclysme.

Une des ruses très souvent utilisées par les grands de ce monde consiste à montrer les dents, à menacer ouvertement son adversaire des pires foudres. Le monde arabe et le Moyen-Orient en sont particulièrement friands. Est-ce toujours efficace ?

Comme je le dis toujours, “démonstration de force vaut force” mais la rhétorique sera d’autant plus crédible qu’elle pourra éventuellement être soutenue et assumée en amont par une authentique force économique, stratégique ou militaire. Dans le monde arabe et au Moyen-Orient, beaucoup de chefs d’État et de gouvernement se laissent bercer par une rhétorique creuse qui, en général, ne traduit pas la capacité à mettre à exécution ces menaces. À titre d’exemple, les intimidations, fulminations et sommations récurrentes du colonel libyen Mouammar Kadhafi prêtaient carrément à rire. Il était un matamore grotesque, mais nous ne l’avons pas considéré comme tel car nous avions l’espoir – notamment en France – de lui vendre toujours plus d’armes, l’Italie comptant sur lui pour éviter des migrants. Dans les derniers mois de sa longue vie au pouvoir, personne, pas un groupe armé, pas un groupe confessionnel, pas un groupe tribal, pas un État n’est venu le secourir. Ce despote était un bouffon.

A contrario, un État comme Israël peut stratégiquement et militairement mettre à exécution une menace…

Oui, l’État d’Israël correspond quasiment au schéma inverse. Sur le nucléaire, bien sûr, personne n’en parle. L’ambiguïté stratégique sur le nucléaire est totale. Mais au lieu de brandir des menaces comme ce fut le cas à cinq reprises en seize mois par un Vladimir Poutine qui ne déclenche même pas une pré-alerte nucléaire, les Israéliens, eux, n’en parlent pas. D’une certaine manière, Israël fait plus et mieux peur. Le ton est plus bas mais les coups sont plus forts. C’est tout l’art d’impressionner sans – forcément – lever le petit doigt.