"L’écologie de la classe supérieure blanche est un projet de confort"

Avec son livre “Pour une écologie pirate”, la politologue et militante antiraciste Fatima Ouassak donne une véritable claque au champ écologiste européen et aux mouvements pour le climat.

Vous plaidez en faveur d’une “écologie pirate” pour élargir, dites-vous, le front écologiste en Europe. N’est-ce pas d’abord une déclaration de guerre adressée à ce que vous appelez “l’écologie majoritaire”, soit celle qui est portée par la classe moyenne supérieure blanche ?

Il y a dans mon chef une démarche véritable et sincère qui est d’élargir le front écologiste : l’urgence que constitue le dérèglement climatique est là, nous en avons conscience. Et plus nous sommes nombreux et nombreuses à défendre le climat, mieux c’est. Ceci étant, c’est exact, j’assume le fait de qualifier mon projet écologiste de “pirate”, car il y a bien cette idée de mutinerie, de faire sécession, cette forme de radicalité qui est de dire qu’il faut passer la deuxième vitesse.

Mon ambition est en fait de critiquer le rapport qu’entretiennent le champ écologiste et les mouvements pour le climat vis-à-vis des classes populaires. Je le qualifie de colonial et de raciste en soi, mais, dans le même temps, je mesure son degré d’efficacité. Et ce que je dis en tant que militante écologiste et antiraciste, c’est que cela ne fonctionne pas en l’état.

Pour le dire autrement, j’ai à la fois un pied dans le front écologiste et un pied en dehors. Je crois d’ailleurs que les militants racisés antiracistes en France, en Belgique, en Europe sont condamnés à ce vagabondage entre le sentiment d’être incompris et de vouloir “se casser” (un peu à la mode de l’ancienne actrice et militante Adèle Haenel), et celui qui est de dire qu’on ne peut pas se casser, qu’il faut trouver un moyen de travailler tous ensemble.

Vous dénoncez “la gestion coloniale des quartiers populaires” qui est selon vous à l’œuvre aujourd’hui. Que voulez-vous dire ?

Ce que je veux dire, c’est que la classe moyenne supérieure blanche qui vit plutôt dans les quartiers pavillonnaires a un rapport colonial aux classes populaires, qu’elles soient racisées ou pas. Cela se traduit par des murs de ségrégation, par des projets de “résidentialisation”, par une indifférence à l’ordre policier qui règne dans les quartiers populaires. Toutefois, tout le monde n’est pas d’accord avec cela. L’objectif de mon livre est donc de mettre les pieds dans le plat vis-à-vis de cette classe moyenne supérieure blanche, et de cliver.

De quelles manières?

Je crois beaucoup à la liberté de circulation sans condition, cela doit être un droit fondamental. Je suis convaincue que cette question des frontières nous oblige à discuter du rapport que nous entretenons les uns vis-à-vis des autres en fonction de la couleur de peau, du pays d’origine, etc. C’est la raison pour laquelle le concept d’“écologie pirate” que je développe depuis les quartiers populaires est de critiquer l’écologie développée par la classe moyenne supérieure blanche qui est à mes yeux un projet de confort et de maintien de celui-ci.

Le projet écologiste ne vise-t-il qu’à nous sauver ici en Europe sans se soucier de ce qu’il se passe de l’autre côté de la Méditerranée ? Dans ce débat, on réduit les classes populaires à leur force de travail et, par conséquent, on les sous-humanise. Ce tri qu’on instaure entre les utiles et les inutiles ne date pas d’aujourd’hui. En France, l’extrême droite – qui tend à se normaliser – est de moins en moins climatosceptique. Elle veut fermer les frontières, martèle sa théorie du “grand remplacement” et véhicule son idée de “remigration”. Face à cela, le reste de l’échiquier politique – en ce compris les écologistes – n’a comme unique argument que de dire que ces personnes que l’extrême droite souhaite faire “remigrer” doivent rester, car elles sont utiles dans différents secteurs d’activité.

Soutenez-vous par là que les écologistes donnent, face à la montée en puissance de l’extrême droite, une réponse utilitariste des classes populaires ?

Oui, absolument. Les écologistes, tout comme les autres partis politiques d’ailleurs, ne parviennent pas à sortir d’un logiciel comptable sur l’utilité ou non des classes populaires. Or, la seule écologie digne et sérieuse est une écologie humaniste et internationaliste : ce qui justifie l’existence et la présence des populations non blanches en Europe, c’est leur égale dignité humaine. Ce n’est pas leur utilité. Malheureusement, l’argument comptable a colonisé l’ensemble du champ politique. Pour faire des choix politiques, on compte.

Pour s’en sortir, vous suggérez que les classes populaires pensent et portent elles-mêmes le projet écologiste.

Oui, c’est exact, mais je ne dis pas que les classes populaires doivent le faire exclusivement seules. Je travaille depuis très longtemps à une alliance des luttes. Je suis convaincue que le projet écologiste doit être pensé et porté à la fois par les populations des quartiers populaires, mais également par celles des quartiers pavillonnaires, par la population blanche et la populaire non blanche, par la classe ouvrière et la classe moyenne, etc. Il faut travailler à ce front commun.

Dans une optique de front commun précisément, l’Union européenne travaille actuellement à une loi sur la restauration de la nature. Le Premier ministre belge Alexander De Croo et le président français Emmanuel Macron plaident pour une “pause” réglementaire en la matière. Qu’en pensez-vous ?

Je pense d’abord qu’il est difficile pour Emmanuel Macron de vouloir mettre sur pause quelque chose qui n’a même pas démarré. En France, le projet écologiste est inexistant. Nous en sommes encore à l’écologie des petits gestes, la focale est mise sur la question de la consommation, point. En revanche, les pouvoirs publics se soucient réellement de la manière dont nous devons tous nous adapter face au dérèglement climatique. Ce travail politique pour protéger la terre européenne existe et doit se poursuivre, mais il n’est pas suffisant.

À savoir :

Fatima Ouassak est actuellement en Belgique pour présenter son livre Pour une écologie pirate dans le cadre de la troisième édition du festival “Nourrir Bruxelles” qui se tient depuis lundi, et jusqu’à dimanche. Pour les lecteurs intéressés par son ouvrage, elle donnera encore deux conférences-débats cette semaine, l’une à Bruxelles (à l’espace DK à 20h) ce vendredi 16 juin et l’autre à Huy (à la Librairie L’ours à lunettes à 15h) ce samedi 17 juin.

Sa bio. Politologue, militante féministe et antiraciste, cofondatrice du “Front de Mères” et essayiste, Fatima Ouassak invite au travers de son livre à penser un projet écologiste initié dans les quartiers populaires, dont le regard serait tourné vers l’Afrique, un projet qui ferait également de la Méditerranée un espace autonome et un point de ralliement des “mutineries” du Nord comme du Sud, expose-t-elle.

Le livre :

”Pour une écologie pirate. Et nous serons libres”, Fatima Ouassak, Éditions La Découverte, 2023, 181 pp., 17 euros.

Extraits du livre :

“Si l’écologie est une science, alors l’écologie pirate est la science des stratégies qui permettent de reprendre du pouvoir, du temps et de l’espace au système colonial-capitaliste. Si l’écologie est une lutte, alors l’écologie pirate est une lutte collective pour que chaque individu puisse circuler librement. Si l’écologie est un mouvement social, alors l’écologie pirate est le mouvement de toutes celles et ceux qui refusent l’injustice […].”

“Chez les musulmans, la France est cette terre où l’on a peur d’être enterré. Malgré ce que racontent les livres d’histoire au chapitre Immigrations, c’est tout sauf une terre d’accueil. La couche de béton armé qui, dans les quartiers populaires, sépare les immigrés musulmans de ‘la terre des Français’ est tellement épaisse qu’il est impossible de se sentir accueilli, nourri et aimé par cette terre, tout comme il est impossible de l’aimer et d’envisager d’y reposer en paix.”

“On voit bien comment la perspective féministe peut rejoindre la perspective anticoloniale : la liberté de circuler est un moyen de reprendre de l’espace et du pouvoir au système colonial-capitaliste et au système patriarcal. Il n’est pas acceptable qu’un Africain soit moins libre de circuler qu’un Européen, une personne non blanche qu’une personne blanche, une femme qu’un homme, et cetera.”

“Les enfants des quartiers populaires sont en Europe les personnes les plus vulnérabilisées, les plus touchées par les désastres écologiques. C’est donc d’abord de leur point de vue que le monde doit devenir plus respirable et qu’il faut construire le projet écologiste. Le point de vue des enfants est stratégique s’agissant de repenser et refonder les lieux de vie dans les quartiers populaires à l’usage de tous.”

“L’irréversibilité et la gravité du désastre climatique, conjuguées à la menace fasciste, obligent les populations qui en subiront les conséquences les plus dramatiques à envisager de faire sécession. Faire sécession car le projet porté par l’extrême droite est une menace directe pour les populations non blanches. Faire sécession car les libertés fondamentales ne seront plus garanties par un État contrôlé par l’extrême droite […].”