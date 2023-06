"Il ne faut pas attendre d’être ministre ou président de parti pour avoir envie de craquer"

C’est probablement la question à laquelle nos six débatteurs, trois femmes, trois hommes, tous trentenaires, ont eu le plus de difficultés à répondre. Tous ont connu à un moment ou à un autre dans leur carrière naissante la condescendance de la part de collègues ou de citoyens au motif qu’ils sont jeunes et que donc, “forcément”, ils ne connaissent pas le sujet ni leurs dossiers. Dans le meilleur des cas, certains ont pu compter sur l’intelligence et l’expérience de leurs aînés pour progresser sous leur houlette à vitesse grand V.

Aujourd’hui, Maxime Hardy (PS), Mathieu Bihet (MR), Marie Lecocq (Ecolo), Christophe De Beukelaer (Les Engagés), Sophie Rohonyi (Défi) et Amandine Pavet (PTB) ont tous réussi à se faire une place dans l’arène politique. Ils sont parlementaires et/ou élus locaux. Mais cela s’est fait au prix de sacrifices dans leur vie devenue brutalement publique, comme dans leur vie privée.

À moins d’un an des élections, La Libre les a réunis autour de la table de la rédaction pour les entendre sur trois grandes thématiques sociétales : l’étiquette politique, l’exposition médiatique et les réseaux sociaux.

La médiatisation

Comment nos six jeunes politiques gèrent-ils la médiatisation au quotidien? Quel est leur rapport aux journalistes ? Que s’est-il passé dans leur esprit et dans leur vie lorsqu’ils sont devenus du jour au lendemain un personnage semi-public voire public ? Pourraient-ils un jour supporter une exposition médiatique aussi intense que celle d’un président de parti ou d’un ministre ? À des degrés divers, tous soulignent l’épuisement psychologique et physique que peut représenter dans leur vie un tel phénomène s’ils ne parviennent pas à le canaliser.

©cameriere ennio

"Je ne vais jamais dormir avant d’avoir vu le rendu d’un article de presse"

"On n’est pas préparé à la confrontation avec un journaliste”, confie Mathieu Bihet. Du jour au lendemain, on est appelé par un éditorialiste, on découvre les règles de la profession, le “off the record”, les gens qui ne tiennent pas leur parole, et cetera. Les médias, c’est tout le temps. Je ne vais jamais dormir avant d’avoir vu le rendu d’un article de presse. J’attends, il est parfois 1h, 2h, 3h du matin mais je veux savoir avant d’aller dormir si le lendemain cela va être la 'shitstorm' ou si cela va aller. J’espère que cela me quittera un jour car c’est épuisant mais jusqu’ici, cela ne m’a toujours pas quitté". Un stress permanent que ressent également Marie Lecocq : "La relation avec les journalistes de presse écrite est une partie stressante de notre métier. Il y a toujours une mise en récit que l’on ne maîtrise pas, on ne sait jamais à quoi s’attendre dans le journal du lendemain".

©cameriere ennio

"Madame Rohonyi, j’espère qu’à votre tour vous allez être enlevée, torturée et violée"

Sophie Rohonyi reconnaît pour sa part remettre fréquemment en question son engagement à la suite de la parution d’un article de presse ou d’un incident intervenu sur les réseaux sociaux. "Il ne faut pas attendre d’être ministre ou président de parti pour avoir envie de craquer. Il y a trois semaines, suite à la publication d’une interview donnée sur la libération d’Olivier Vandencasteele, j’expliquais que l’on était très heureux pour sa libération mais qu’il y avait quand même eu un prix à payer, à savoir la libération d’un terroriste. Certains l’ont compris, d’autres pas du tout. J’ai reçu un message de quelqu’un me disant : 'Madame Rohonyi, j’espère qu’à votre tour vous allez être enlevée, torturée et violée, comme cela vous saurez ce que c’est d’être emprisonnée en Iran'. Devenir un personnage public a un impact sur notre vie et, plus inquiétant encore, sur celle de nos proches. En tant que jeune femme, je le ressens très fort. Je me suis battue, j’ai travaillé comme une dingue pendant les premiers mois de mon mandat pour acquérir une crédibilité, une légitimité, du coup j’ai une peur bleue qu’une petite chose – par exemple que l’on me voie faire la fête – foute en l’air tout mon travail”.

Devenir un personnage public implique en effet de voir potentiellement amplifiés des actes posés dans sa vie privée, relève Christophe De Beukelaer. "Si je suis à une soirée, on ne va pas regarder de la même manière le vieux pote qui a bu un verre en trop ou le député qui a bu un verre en trop. Les gens te voient, ils savent qui tu es. Nous avons moins droit à l’erreur mais je me suis toujours dit que si un jour la politique doit s’arrêter pour moi parce que j’ai été moi-même, ce serait comme cela. C’est la vie".

"Comme on dit à Charleroi : “ils ont voulu un vélo, qu'ils pédalent"

Qu’on le veuille ou non, l’exposition médiatique est le corollaire de la carrière politique. Et plus vous endossez une fonction importante, plus le risque d’être exposé dans les médias s’accroît. "De Croo, Macron, Obama, Edouard Philippe… quand on voit la vitesse à laquelle ils vieillissent physiquement, c’est impressionnant", observe Maxime Hardy. C’est un sacrifice quotidien certes, mais ils l’ont choisi. Comme on dit à Charleroi, "ils ont voulu un vélo, qu'ils pédalent”.