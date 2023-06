"Mes potes continuent de me dire : Qu’est-ce que tu vas foutre en politique ? Ne deviens pas comme eux !"

C’est probablement la question à laquelle nos six débatteurs, trois femmes, trois hommes, tous trentenaires, ont eu le plus de difficultés à répondre. Tous ont connu à un moment ou à un autre dans leur carrière naissante la condescendance de la part de collègues ou de citoyens au motif qu’ils sont jeunes et que donc, “forcément”, ils ne connaissent pas le sujet ni leurs dossiers. Dans le meilleur des cas, certains ont pu compter sur l’intelligence et l’expérience de leurs aînés pour progresser sous leur houlette à vitesse grand V.

Aujourd’hui, Maxime Hardy (PS), Mathieu Bihet (MR), Marie Lecocq (Ecolo), Christophe De Beukelaer (Les Engagés), Sophie Rohonyi (Défi) et Amandine Pavet (PTB) ont tous réussi à se faire une place dans l’arène politique. Ils sont parlementaires et/ou élus locaux. Mais cela s’est fait au prix de sacrifices dans leur vie devenue brutalement publique, comme dans leur vie privée.

À moins d’un an des élections, La Libre les a réunis autour de la table de la rédaction pour les entendre sur trois grandes thématiques sociétales : l’étiquette politique, l’exposition médiatique et les réseaux sociaux.

L’étiquette politique

Plus que le choix du parti auquel ils appartiennent aujourd’hui et dont ils arborent inéluctablement les couleurs, la décision la plus difficile qu’ils aient eue à prendre, nous rapportent la majorité de nos débatteurs, est de faire le grand saut en politique active. Amandine Pavet avait 22 ans lorsqu’elle s’est engagée au PTB, à l’issue de ses études de graphisme. Militante de terrain, elle n’avait pas imaginé de se mettre un jour sur les listes électorales : “J’avais dit que je ne mettrais jamais ma tête sur une affiche car je ressentais un dégoût vis-à-vis des partis traditionnels. Mais on a réussi à me convaincre que dans cette arène politique dans laquelle je ne me retrouvais pas du tout, on voulait plus de jeunes, plus de femmes, plus de profils différents. Le choix du PTB, par contre, n’a pas été difficile pour moi. Je suis fière de faire partie d’un parti de gauche qui veut changer les choses. Et comme je le dis souvent à des jeunes de mon entourage, on aura toujours une étiquette, il est donc préférable de la choisir”.

De son côté, Christophe De Beukelaer reconnaît lui aussi avoir longtemps hésité avant de s’engager en politique. “En tant que jeune, l’enjeu était d’assumer de faire de la politique plus que d’assumer d’être au CDH. C’est assumer ses convictions, assumer de se mettre en avant, ce côté militant n’était pas dans mon ADN. Je viens d’une famille active dans le monde économique et les gens du monde économique considèrent les élus comme des gens pas sérieux. Mes parents m’ont donc toujours soutenu, mais avec un certain scepticisme”. C’est en réalité sa rencontre avec une personnalité, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoît Cerexhe en l’occurrence, qui confirmera sa passion pour la Chose publique.

©cameriere ennio

”Vous, les politiques, vous êtes des prostitués”

Car comme le soulignent la majorité de nos interlocuteurs, c’est souvent une rencontre, un événement, une expérience, un parti politique plus à l’écoute qu’un autre qui peut peser dans la balance au moment de faire son choix. “Sans doute aurais-je pu choisir un autre parti s’il avait été aussi à l’écoute du terrain que ne l’a été le FDF de l’époque sur les questions de politique carcérale, de justice, de droits des femmes, sur les questions éthiques au moment où je travaillais dans l’associatif, pour le Centre d’action laïque (CAL) ”, confie Sophie Rohonyi. L’intéressée, ancienne attachée parlementaire d’Olivier Maingain à la Chambre, a pu compter sur l’expérience avérée et les bons conseils de ce dernier pour gravir rapidement (mais sans se brûler) les échelons en politique. Elle est aujourd’hui députée fédérale. “Certains amis avaient peur pour moi car ce que l’on dit sur le monde politique est vrai : c’est un monde de requins, en particulier pour les jeunes et pour les femmes. Certains avaient peur que je sombre en burn-out, que je me laisse dépasser par mes émotions. Mais je savais dans quoi je m’embarquais”. Ses débuts à battre le pavé n’ont pas été tendres, elle se souvient encore de sa première campagne. “Un homme nous avait lancé à moi ainsi qu’à mes collègues masculins : 'Vous, les politiques, vous êtes des prostitués. Vous venez nous voir par intérêt, lorsque vous en avez besoin'. Les premières fois ont été difficiles, puis j’ai adoré faire campagne”.

Biberonné à la politique dès son plus jeune âge, Mathieu Bihet a rapidement été confronté aux questions de son entourage lorsqu’il s’est présenté pour la première fois aux élections dans sa commune de Neupré, il avait alors 21 ans. Mes potes me disaient : “A ton âge, qu’est-ce que tu vas foutre là-bas ? Tu les as vus ? Ne deviens pas comme eux !” Douze ans plus tard, c’est quelque chose qui est toujours là. Dans leur esprit, les politiques font partie d’une caste un peu distante, ce sont des personnes qui travaillent en entre-soi, qui privilégient des accords qui leur conviennent plutôt que des accords qui se font dans l’intérêt général. On me disait : 'Ne change pas, reste le même'. Cela continue de me poursuivre”.

©cameriere ennio

”Maxime, la politique est un poison qui a bon goût”

Contrairement à ses homologues, Marie Lecocq a fait le choix délibéré de s’engager en politique pour être chez Écolo et nulle part ailleurs. “Pour moi, faire de la politique, c’était m’engager chez Écolo. C’était une évidence de ne pas être dans un autre parti que celui-là. Cela s’est traduit par le fait d’être présente sur les listes mais cela aurait très bien pu se passer autrement. Pour moi, l’associatif et la politique sont deux faces d’un même engagement. La crainte principale de mon entourage était que, en faisant de la politique, je m’abîme moi-même, que je me transforme et, aussi, que les autres m’abîment. C’est avant tout une question d’équilibre à trouver : j’ai parfois besoin d’enlever ma casquette politique, je suis aussi une pote, une sœur”.

Cette étiquette politique, Maxime Hardy n’a aucune difficulté à l’assumer. “Apparatchik du PS”, dites-vous ? Je l’assume pleinement, rétorque-t-il. C’est vrai que ce Carolo, fils d’un père militant écologiste et évoluant dans un milieu de gauche, a été à bonne école en intégrant tôt dans sa carrière les organes internes du Parti socialiste. Conseiller économique du Premier ministre Elio Di Rupo sous le gouvernement Papillon dès l’âge de 27 ans, il est ensuite devenu porte-parole national du PS sous Di Rupo, puis sous Magnette. “Un jour, Paul m’a demandé de me mettre sur les listes à Charleroi”, raconte celui qui officie aujourd’hui en tant qu’échevin dans sa ville natale. Je travaillais pour Di Rupo et préparais la communication du PS pour les élections communales de 2018. Je l’ai appelé et lui ai dit : 'Président, Paul me propose de me mettre sur une liste. Est-ce que je peux ?' Il m’a répondu cette phrase dont je me souviendrai toute ma vie : 'Maxime, la politique est un poison qui a bon goût'. Cela ne voulait pas dire oui ou non, cela voulait dire que cela allait me prendre aux tripes”.