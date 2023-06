"On aurait préféré faire de la politique quand les réseaux sociaux n’existaient pas"

C’est probablement la question à laquelle nos six débatteurs, trois femmes, trois hommes, tous trentenaires, ont eu le plus de difficultés à répondre. Tous ont connu à un moment ou à un autre dans leur carrière naissante la condescendance de la part de collègues ou de citoyens au motif qu’ils sont jeunes et que donc, "forcément", ils ne connaissent pas le sujet ni leurs dossiers. Dans le meilleur des cas, certains ont pu compter sur l’intelligence et l’expérience de leurs aînés pour progresser sous leur houlette à vitesse grand V.

Aujourd’hui, Maxime Hardy (PS), Mathieu Bihet (MR), Marie Lecocq (Ecolo), Christophe De Beukelaer (Les Engagés), Sophie Rohonyi (Défi) et Amandine Pavet (PTB) ont tous réussi à se faire une place dans l’arène politique. Ils sont parlementaires et/ou élus locaux. Mais cela s’est fait au prix de sacrifices dans leur vie devenue brutalement publique, comme dans leur vie privée.

A moins d’un an des élections, La Libre les a réunis autour de la table de la rédaction pour les entendre sur trois grandes thématiques sociétales : l’étiquette politique, l’exposition médiatique et les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux

C’est un autre point sur lequel nos six jeunes politiques s’accordent : s’ils reconnaissent à Twitter, Facebook, Instagram, TikTok une certaine utilité, notamment pour créer du lien avec les citoyens, ils déclarent tous qu’ils auraient préféré faire de la politique quand les réseaux sociaux n’existaient pas. Mais ils n’ont pas le choix, soulignent-ils, ils doivent y être présents en tant que personnalité politique. "Pour nous, les réseaux sociaux sont un moyen de dénoncer le discours de l’extrême droite, mais aussi de soutenir des causes comme le mouvement 'Balance ton bar', explique Amandine Pavet.

C’est aussi une question qui revient cycliquement lorsqu’il s’agit de s’intéresser aux réseaux sociaux : est-il plus facile d’y défendre des idées de droite que des idées de gauche ? "Je pense que non", réplique Mathieu Bihet. Pour ma part, je sais que si je déclare quelque chose sur Twitter, j’aurai toujours les mêmes qui vont venir m’emmerder. Ce sont des communautés et une fois que les fauves sont lâchés, vous ne pouvez plus rien faire. Il faut garder son calme. Et quand les camarades de gauche défendent quelque chose, ils ont les mêmes trolls de droite qui sont la réplique identique des trolls de gauche. Parfois même, ce sont les mêmes qui ont deux comptes différents. En ce qui me concerne, je gère mes réseaux sociaux moi-même car je ne veux pas que quelqu’un gère la merde à ma place. Ces plateformes ont fait entrer chez les gens ce qui auparavant restait à l’école, au travail ou au parlement. Pour le dire platement, il faut arrêter de laisser la merde entrer chez soi".

©cameriere ennio

"Je tweete une fois sur une question de genre, je me prends Georges-Louis et tous les trolls"

Marie Lecocq va pour sa part encore plus loin dans son analyse. Car si elle partage le constat de son homologue selon lequel les trolls représentent un important potentiel de nuisance sur les réseaux sociaux, elle dénonce le fait que des présidents de parti reconnus font sciemment le jeu de ces trolls. "Ce qui me met en colère, c’est que la violence sur les réseaux sociaux ne se limite pas aux trolls justement. Il y a des présidents de parti qui retweetent ces derniers en connaissance de cause. On est là dans une politique délibérée de le faire. C’est extrêmement dangereux. Allez, je tweete une fois sur une question de genre, en l’occurrence sur la présence du sexe sur la carte d’identité, je me prends Georges-Louis (Bouchez, NdlR) et tous les trolls. Pour moi, utiliser les réseaux sociaux est un effort permanent qui prend un temps considérable sur la vie avec les potes, sur la vie de couple. C’est cette impression d’avoir en permanence avec soi une extension de soi-même".

La majeure partie du temps, Sophie Rohonyi utilise les réseaux sociaux comme "un outil pédagogique" pour expliquer son travail parlementaire aux citoyens. Mais, elle le reconnaît aussi, il lui arrive de temps en temps de publier une photo plus "privée" d’elle-même, par exemple en compagnie de son chien ou en train de faire du sport. "Comprenez-moi bien : mon but n’est pas de devenir une starlette, mais simplement de rappeler que nous, politiques, sommes aussi des êtres humains, que nous ne sommes pas des robots". Certains observateurs diront que Margaret Thatcher ne faisait rien d’autre en son temps lorsqu’elle choisissait de se faire photographier dans sa cuisine, munie de son tablier, pour rappeler qu’elle n’était pas que… la redoutable Dame de fer.

©cameriere ennio

"Le mélange des genres pratiqué par certains politiques est très mauvais"

Une pratique que rejette fermement Christophe De Beukelaer. "En tant que politique, nous avons aussi une responsabilité, celle ne ne pas mélanger les genres sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je ne fais jamais un tweet, un post Facebook, une story qui n’a pas un lien avec les dossiers que je gère en tant que parlementaire. Je ne mets jamais une photo de 'moi et mon chien', 'moi qui fais du jogging', 'moi qui fais des crêpes à la Chandeleur'. C’est ridicule et cela tue la crédibilité. Le mélange des genres pratiqué par certains politiques est très mauvais. Voyez Elio Di Rupo sur TikTok : il reçoit beaucoup de 'like' mais c’est la risée".

De quoi faire bondir son camarade Maxime Hardy, ancien porte-parole d'Elio Di Rupo, pour qui au contraire l’usage balisé de codes plus légers sur les réseaux sociaux peut avoir tout son sens. "Cela permet de toucher des gens, d’être plus populaire. Sur TikTok, des jeunes interpellent Elio et lui demandent : 'Pourquoi défends-tu la cause LGBTQIA+? A quoi sert un ministre-Président ? Sais-tu ce qu’est le seum ?' Il l’explique. Je rappelle tout de même que 75 % des jeunes âgés entre 16 et 25 ans s’informent par le biais de TikTok. Dans un contexte généralisé de défiance à l’égard du monde politique, ceci ne me semble pas négligeable".