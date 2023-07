Notre cerveau est capable de nous tromper: "Souvent, il s'ingénie à nous rendre aveugle"

À l’âge de quatre ans, nous vivons une période charnière dans notre vie, expliquez-vous. Que se passe-t-il ?

Progressivement, aux alentours de l’âge de quatre ans, nous passons d’une pensée “velcro” à une pensée plus réflexive. Petits – avant nos quatre ans donc – nous pensons que la représentation du monde que nous avons dans la tête correspond exactement à ce qu’est le monde. C’est ce que j’appelle la pensée “velcro”. Nous ne pouvons pas concevoir que les autres personnes puissent envisager le monde autrement, se le représenter différemment. Regardez de jeunes enfants qui jouent à cache-cache : certains, pour se cacher, mettront leurs mains devant leur visage et leurs yeux. Parce qu’ils ne voient pas les autres, qu’ils voient du noir, ils sont persuadés que les autres ne les perçoivent pas. C’est un exemple qui montre que les jeunes enfants peinent à se mettre dans la peau des autres.

Et à quatre ans, tout changerait ?

Petit à petit les choses évoluent. De nombreuses études mériteraient encore de creuser le sujet, mais s’instaure progressivement une sorte de distance entre soi et le monde. Nous réalisons en grandissant que nous ne faisons pas un avec ce qui nous entoure. Cette étape peut être douloureuse et susciter une crise existentielle : il y a un deuil à faire. Notons qu’on ne sort jamais vraiment de cette pensée “velcro”. Tout au long de notre vie, à travers nos activités, nous recherchons une symbiose entre le monde, les autres et nous-mêmes. Ajoutons qu’une fois adultes, nous peinons à reconnaître le décalage entre nous et le réel. Combien de fois n’avons-nous pas offert un cadeau en étant certains qu’il ferait plaisir à l’autre, alors que, de son point de vue, il était tout à fait inintéressant ?

Dans votre réflexion sur ce qui se passe dans la tête de l’enfant, vous avez des pages très intéressantes sur les yeux des humains. Par rapport à ceux des autres espèces, les yeux humains se caractérisent par la place que prend le blanc de l’œil. En quoi cela n’est-il pas anodin ?

Grâce au blanc des yeux qui met en évidence les pupilles et leur position, l’enfant perçoit rapidement et avec finesse la direction dans laquelle les adultes regardent, et l’objet qu’ils observent. On remarque d’ailleurs que, très vite, l’attention de l’enfant est attirée par ce qu’examine son entourage proche. Nous nous construisons donc au sein d’un groupe social qui détermine en partie ce sur quoi notre attention va être portée, ce qui est jugé digne d’intérêt. Certaines activités, certaines actions, certains objets, certains goûts vont donc être chargés d’une tonalité affective particulière parce qu’ils auront été appréciés par nos semblables.

Cela explique que notre esprit n’est pas une page blanche sur laquelle s’inscriront spontanément les informations que nous recevons. En fonction de nos goûts, de nos attentes et de nos a priori, notre cerveau évalue et trie les informations qui nous parviennent pour les retenir ou pour les évacuer. Cela veut dire que personne n’échappe aux préjugés.

Vous notez en effet que les informations qui parviennent à notre esprit passent à travers trois filtres : le filtre épistémique, le filtre émotionnel et le filtre social…

Le filtre épistémique évalue l’information reçue au regard de nos croyances. S’il y a contradiction, il y aura d’emblée un petit blocage qui n’est pas toujours négatif : il nous encouragera à juger de la fiabilité de l’information reçue. Le filtre affectif nous dit, consciemment ou non, si l’information reçue va avoir un impact sur notre bien-être ou sur notre mal-être. Ce filtre peut passer par des réactions corporelles, des sensations agréables ou désagréables (un estomac qui se tord par exemple). Il est d’ailleurs étonnant de voir à quel point corps et psychique sont liés. Ce filtre affectif est important, car il est plus rapide que la conscience, et il encourage notre esprit, en fonction des réactions, à contourner l’information, à la laisser de côté ou, au contraire, à s’en emparer. Enfin, le filtre social est une sorte de radar que l’on a tout le temps allumé et qui évalue (en direct ou sur les réseaux sociaux par exemple) les réactions des autres. Lui aussi, déjà appliqué par les jeunes enfants, est très rapide et a des conséquences sur le traitement de l’information.

Ces trois filtres fonctionnent tous en même temps mais, en fonction des situations, l’un peut prendre le dessus sur les autres.

En effet. Dans le cadre d’une manifestation ou d’un meeting politique qui suscitent beaucoup d’émotions, le filtre affectif et le filtre social prendront le dessus et nous pousseront à poser des gestes ou des paroles que nous pourrions regretter, à froid. Notons aussi que tout bon idéologue politique ou religieux sera capable de tirer les bonnes ficelles, jouer avec nos émotions, pour nous prendre dans ses filets.

Ces filtres sont si puissants qu’ils peuvent nous rendre aveugles aux évidences les plus élémentaires, soulignez-vous. Vous prenez l’exemple d’une femme qui verrait des traces de rouge à lèvres sur la chemise de son mari rentré tard du boulot, mais qui ne les prendrait pas en considération et resterait convaincue de la fidélité de son conjoint…

Oui, nous avons observé de nombreux cas où la prise en compte d’une information aurait pour la personne des conséquences tellement catastrophiques que son esprit fait tout ce qu’il peut pour l’éviter. Le cerveau va donc chercher d’autres informations, d’autres hypothèses qui le rassureront et auxquelles il pourra s’accrocher. Dans ce cas, la femme pourra se dire que le métro était en retard et bondé, que les personnes étant collées les unes aux autres, la chemise de son mari n’a pu en sortir sans taches. Il faut savoir que pour traiter une information, notre cerveau a besoin d’énergie mentale. Et que plus l’information va à l’encontre des filtres évoqués plus haut, plus le besoin en énergie est important. Par “paresse”, le cerveau aura donc souvent tendance à s’attacher à l’idée qui le rassure et lui coûte le moins d’énergie.

guillement Dans un monde particulièrement chaotique et difficilement compréhensible qui semble nous échapper, les théories du complot offrent un grand récit qui remet les évènements dans un ensemble cohérent et, en ce sens, rassurant.

Vous évoquez l’expérience des soliloques d’Emily, cette petite fille de 21 mois dont les petits monologues qu’elle engageait avant de dormir ont été enregistrés. Que nous disait cette expérience ?

On s’est rendu compte qu’Emily se racontait sa journée, qu’elle la mettait en récit. Cela souligne combien chacun de nous aimons nous raconter une histoire, offrir une cohérence narrative aux évènements parfois disparates que nous avons subis. Nous tissons donc les évènements les uns aux autres, nous les inscrivons dans une logique, dans une unité, nous les normalisons, nous leur donnons un sens. Cela nous rassure et nous donne l’impression d’être sujets de ce qui nous arrive. Souvent d’ailleurs, l’objectif de la thérapie psychiatrique est d’aider les personnes à remettre un récit sur ce qui leur est arrivé pour retrouver une unité et du sens dans leur vie. Emily nous montre que cherchons cela dès le plus jeune âge. Pour revenir à la question politique, cela permet aussi de comprendre la prégnance et l’attrait de certaines théories du complot. Dans un monde particulièrement chaotique et difficilement compréhensible qui semble nous échapper, celles-ci offrent un grand récit qui remet les évènements dans un ensemble cohérent et, en ce sens, rassurant.

Il y a quelque chose de vertigineux quand on lit votre livre. On se dit que finalement nous ne sommes pas tant maîtres de ce en quoi nous croyons, de ce à quoi nous acquiesçons, de ce que nous retenons. Que faire pour ne pas se faire avoir par nos biais inconscients ? Pour reprendre la main ?

Je n’ai pas de solution absolue. Rappelons-nous que personne n’a totalement tort ni absolument raison. Si un interlocuteur ne pense pas comme nous, essayons de nous dire qu’il a quelque chose à nous apprendre et efforçons-nous de le prendre au sérieux, de le lire, de l’écouter avec attention, de prendre en considération ce qui ne nous paraît pas du tout aller de soi. Je ne dis pas qu’il faut acquiescer à ce que dit notre interlocuteur, mais nous pouvons prendre le pli de l’écoute pour faire un pas de côté par rapport à nos a priori.

Collectivement, remettons également en avant l’art de la discussion, de l’argumentation, enseignons les sciences humaines, dont l’Histoire ou l’anthropologie qui nous offrent d’autres points de vue et la possibilité de prendre de la distance avec ce que nous traversons.