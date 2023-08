Chamanisme, ésotérisme, tarot... Les jeunes font leur coming-out spirituel : "C'est un peu le printemps des magiciens"

Dans un ouvrage intitulé “Les nouvelles routes du soi” (aux éditions Arkhé), le journaliste Marc Bonomelli partage un proche constat : “retraites chamaniques, cercles de sorcières, culte de Gaïa, yoga, reiki, jeûne ou Tarot : les nouvelles spiritualités explosent”, écrit-il. Ce spécialiste des religions parle de coming out spirituel de la part d’une partie de la jeunesse occidentale, visible notamment sur les réseaux sociaux.

Cependant, une grande partie de cette même jeunesse occidentale se dit “sans religion”. Comment comprendre ce paradoxe apparent ? Et quel avenir spirituel ces croyances disparates, parfois individuelles et en dehors des institutions religieuses engagent-elles pour nos pays ? Alors que le pape François rassemble ce week-end plus d’un million de jeunes croyants lors des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, ce phénomène doit-il inquiéter ou rassurer l’Église catholique ?

Professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Est Créteil, Guillaume Cuchet a creusé et étudié ses observations dans plusieurs ouvrages, dont le dernier – qui offre notamment un panorama passionnant des croyances contemporaines – s’intitule Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France ? Éditions du Seuil.

La jeunesse occidentale se caractérise par la montée en son sein des “sans-religion” ? Est-ce un phénomène nouveau, inédit par son ampleur ?

Une enquête de 2018 (de la St Mary’s University et de l’Institut catholique de Paris) montrait qu’ils étaient devenus majoritaires chez les jeunes en Europe, avec de fortes variations selon les pays, de 17 % en Pologne à plus de 90 % en République tchèque (63 % en France). La sociologie américaine, qui s’intéresse beaucoup à eux, les appelle les “nones”, ceux qui déclarent “No religion” dans les enquêtes, sans être nécessairement incroyants. Leur émergence fait suite à toute l’histoire de la sécularisation ou de la déchristianisation progressive des sociétés européennes. Ils introduisent surtout dans notre histoire une inconnue formidable, car il est difficile de dire s’ils resteront désaffiliés ou s’ils finiront par se réaffilier à un culte quelconque, et si oui lequel et dans quelles proportions. On peut passer sa vie à sortir de la religion de son enfance et cette lutte peut vous servir de métaphysique provisionnelle, mais les générations suivantes sont bien obligées de passer à autre chose. Nous y sommes, je crois, en Europe dans bien des cas.

Plusieurs enquêtes européennes montrent en effet que cette même jeunesse n’est pas nihiliste pour autant : qu’elle est habitée par une quête de sens et de spiritualité…

Le contraire serait étonnant. La quête de sens, de consolation, de ritualisation, de sociabilité chaleureuse qui faisait le fond de l’ancienne demande religieuse, n’a pas disparu. Elle s’est transformée et transférée ailleurs, dans des domaines où les historiens du religieux traditionnel peinent parfois à la reconnaître. Il serait naïf de croire que c’est la raison raisonnante qui a raflé le marché : le rationalisme militant n’est pas moins en crise que la religion, et tout porte à penser que dans l’histoire le taux de crédulité est à peu près constant, même si ses objets varient.

guillement “Nietzsche disait que l’Occident post-chrétien finirait dans une sorte de néo-bouddhisme thérapeutique. Ce n’était pas si mal vu.”

Méditation, sorcellerie, astrologie, communion avec la nature et ses énergies, tarot, chamanisme, ésotérisme, pensées mêlant psychologie et spiritualité… Ces croyances et habitudes – très populaires sur les réseaux sociaux – sont, selon de nombreux observateurs, un phénomène majeur de l’époque. Est-ce notamment là que la jeune génération étanche sa soif de spiritualité ?

La jeune et la moins jeune. Ces croyances et pratiques, qui sont de nature, d’âge et d’origine très divers, forment une sorte de nébuleuse qu’on a parfois qualifiée de “mystique-ésotérique”. Elle occupe, pour une part, le terrain dégagé par le reflux de la religion traditionnelle. Nos contemporains opposent souvent la “religion”, synonyme pour eux d’institution, de dogmes, de pratiques obligatoires, voire de violence et de crimes, à la “spiritualité”, qui correspond à ce qu’il y a de bon et d’épanouissant dans la religion dès lors qu’on l’a expurgée de ses aspects mortifères.

Comment expliquer l’avènement de telles spiritualités ? N’est-ce pas simplement une nouvelle version d’un “new age” qui existait déjà au XIXe siècle ? En quoi serait-ce un phénomène nouveau ?

C’est un phénomène ancien qui était déjà très présent au XIXe, voire au XVIIIe. Que l’on pense à la mode du mesmérisme avant la Révolution française ou du spiritisme au milieu du XIXe en provenance d’Amérique. La nouveauté du phénomène tient au fait qu’il emprunte largement désormais à la culture “psy” ambiante, à ses promesses thérapeutiques, à son souci de l’épanouissement personnel, mais aussi à l’élargissement des horizons culturels liés à la mondialisation, même si les pratiques importées de l’extérieur, du bouddhisme au chamanisme, sont souvent très acculturées à la réception. Nietzsche disait que l’Occident post-chrétien finirait dans une sorte de néo-bouddhisme thérapeutique, ce qui n’était pas si mal vu. Le phénomène est nouveau aussi par son ampleur. Les grandes ruptures des années 1960-1970 lui ont fourni une base sociologique beaucoup plus large que par le passé. Elles ont aussi dépénalisé la vision que l’on en a dans la culture dominante. Autrefois, en dehors de certains milieux ésotérisants relativement étroits, ces croyances étaient considérées comme de la superstition, on en avait un peu honte, elles étaient contraintes à une certaine discrétion par le condominium catho-laïque de la culture officielle. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. C’est un peu le printemps des magiciens.

On assisterait donc à l’émergence d’une génération spirituelle, mais non religieuse ?

Pour une part oui, même si la jeunesse ne forme pas un bloc homogène. Le succès des courants traditionalistes chez les catholiques ou évangéliques chez les protestants iraient plutôt en sens contraire, sans parler de l’islam.

guillement “Je ne pense pas que la nébuleuse ‘mystique-ésotérique’ remplacera les religions : elles n’a pas le même potentiel anthropologique.”

Quel est l’avenir de ces nouvelles spiritualités ? Est-ce davantage qu’un effet de mode ?

La vraie question à mon avis est de savoir si cet univers spirituel, qui est né de la décondensation de l’ancien monde religieux ou qui a été révélé par son retrait, restera durablement tel, à l’état gazeux ou liquide, ou s’il pourra se recondenser un jour pour donner naissance à quelque univers religieux en dur, plus institutionnalisé et homogène. Je crois plutôt qu’on en restera là, au supplément d’âme de la société matérialiste, sauf si les drames de l’Histoire en décident autrement. Je ne pense pas, en effet, que ces spiritualités remplaceront les religions : elles n’ont pas le même potentiel anthropologique, notamment face aux drames de la vie. Elles sont plus adaptées aux temps calmes de l’existence.

Dans leur avènement, vous voyez moins le signe d’une nouvelle renaissance, que le signe d’une “prolétarisation métaphysique”, expliquez-vous. Que voulez-vous dire ?

Je suis un peu sceptique devant les déclarations de certains promoteurs de ces nouvelles tendances qui veulent y voir l’amorce d’une renaissance spirituelle comparable, disent-ils, à celle du début du XVIe siècle. On est loin du compte à mon avis. Il faudrait certes faire des distinctions parmi toutes ces croyances mais la plupart ne me paraissent pas valoir le christianisme qu’elles remplacent en termes de ressources personnelles et collectives. Le déclin du christianisme me semble correspondre à un appauvrissement considérable de la culture européenne, indépendamment même de la question de la foi qui relève de la conscience individuelle.

Si on se place du côté de l’Église catholique, ces tendances sont-elles une bonne ou une mauvaise nouvelle pour son avenir ?

Pas bonne dans la mesure où ces croyances remplacent souvent le christianisme dans les esprits, mais pas forcément mauvaise parce qu’elles montrent que la quête spirituelle n’a pas disparu de nos latitudes et que le christianisme, par la richesse de son message, de sa réflexion critique sur lui-même et de son expérience de l’homme, devrait pouvoir l’emporter sur la concurrence dans l’hypothèse (optimiste) où l’on aurait affaire à un marché de consommateurs éclairés.

Que peut faire l’Église pour reconquérir cette jeunesse ? A-t-elle une stratégie ?

Les JMJ sont depuis les années 1980 un succès qui indique un chemin à poursuivre. Les jeunes catholiques tendent à être minoritaires dans leur génération en Europe mais ils ne sont pas pour autant étrangers à la culture ambiante. Il suffit de les regarder ! La jeunesse catholique a soif d’idéal, de contemplation, de don de soi, de sacrifice. Son inactualité apparente est pour notre monde d’une actualité radicale et radieuse. La “nouvelle évangélisation” de Jean-Paul II n’a pas produit tous les fruits escomptés mais elle avait su, du moins, enthousiasmer cette jeunesse. Le succès des courants évangéliques en Europe doit aussi faire réfléchir. Je crois qu’il faut être exigeant avec cette jeunesse et lui donner les moyens d’être minoritaire de façon intelligente, en évitant le double écueil de la bunkérisation et de la dilution dans le grand tout de la société sécularisée. Les aumôneries étudiantes, les mouvements de jeunesse comme le scoutisme, le soin donné à l’éducation religieuse à l’école, notamment catholique peuvent y contribuer. Plus généralement, l’histoire prouve que l’Église se régénère quand elle parvient à attraper une vague de fond, anthropologique, dans la culture du temps, qui ne consiste pas à la bénir systématiquement, moins encore à épouser ses modes idéologiques, mais à trouver une position évangélique à partir de laquelle aimer et servir le monde, certes, mais aussi lui porter la contradiction quand c’est nécessaire, en commençant par soi-même.