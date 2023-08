André Comte-Sponville : Ne dites plus jamais va au bout de tes rêves

Dans La clé des champs et autres impromptus, vous abordez des sujets douloureux et intimes comme l’euthanasie, la mort d’un enfant, le handicap ou le suicide de votre maman… À vous lire, ne risque-t-on pas de tomber dans l’abattement ? Quel but poursuivez-vous ?

Mon dessein est de dire la vérité. Et à propos de sujets graves d’en parler avec un peu de légèreté. Mieux vaut parler légèrement de sujets graves que parler gravement de sujets légers. Les premiers échos de lecteurs vont dans ce sens : ces réflexions sur des sujets graves aident à vivre, aident à accepter, aussi joyeusement que possible, la part dans toute vie de deuil, de chagrin et de détresse. Prendre le temps de réfléchir un peu à la mort est une raison pour vivre mieux. Je me souviens d’un slogan sur un mur à Paris après mai’68 : “Il y a une vie avant la mort !”. C’est quand même une très bonne nouvelle. Il ne faut pas se laisser affoler par la mort, ni l’oublier. Là, Montaigne est un maître formidable puisqu’il nous apprend à ne pas oublier que nous allons mourir mais pour aimer mieux la vie. André Gide écrit lui dans Les Nourritures terrestres, “Une pas assez constante pensée de la mort n’a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie”. C’est la vie qui compte, c’est la vie qui vaut, mais il se trouve qu’elle a une fin. C’est comme ça. Le but est d’aimer la vie telle qu’elle est, plutôt que lui reprocher en permanence de ne pas correspondre à nos rêves.

Est-ce pour ça que vous préférez les pessimistes aux optimistes ?

Oui. Quand je vois des discours optimistes du style le dimanche après-midi à la télé, des gens qui vous expliquent comme la vie est belle, comment il faut aller au bout de leurs rêves, ça me déprime. Alors que quand je lis Cioran, Clément Rosset, Shakespeare ou Pascal, qui passent pour des auteurs pessimistes, voire tragiques, ça me donne envie de vivre, bizarrement. Parce que trop de sucre, ça écœure. Le mensonge, ça ne donne pas envie de vivre. La vérité, même désagréable, a quelque chose de tonique. Il y a un fragment de Pascal que je trouve formidable, en une ligne, “Condition de l’homme : inconstance, ennui, inquiétude”. Rien de pessimiste ou de désolant. Quand je l’ai lu à seize ans, je me suis dit : “c’était exactement ça”. C’est normal que je m’ennuie des fois parce que c’est la condition humaine, dit Pascal. C’est normal que je change d’avis puisque l’inconstance fait partie de la condition humaine. C’est normal que je sois angoissé puisque l’inquiétude fait partie de la condition humaine. Pascal, justement parce qu’il dit la vérité sur ce que nous sommes, me donne envie de vivre. Alors que les discours optimistes sont désolants d’illusions et de bonheur promis puis déçus. Un autre exemple est un dessin de Claire Bretécher paru dans le Nouvel Obs. C’est la jeune Agrippine, adolescente, elle pleure seule dans sa chambre. Sa mère rentre dans la chambre : “qu’est-ce qu’il y a qui ne va pas ?” La gamine ne répond pas. Elle pleure, elle pleure. Alors sa mère lui demande : “c’est à cause de la vie ?”. La gamine pleure encore plus et donc la mère essaie de la consoler et lui dit : “écoute, tu es jeune, mignonne, tu vas vivre des tas de choses. Tu vas avoir des amants, des enfants….” Et à chaque parole de la mère, Agrippine pleure d’autant plus. Alors la mère en a marre et lui lance : “Bon, on est seule, on vit seule, on meurt seule. L’amour est un leurre. Les enfants sont des boulets et les fesses ne se remusclent jamais”. Et on voit qu’à chaque horreur lâchée, la fille pleure un peu moins. Sur la dernière case, la fille se redresse, ne pleure plus et, quasi souriante, dit à sa mère : “Ça me fait du bien ce que tu dis”. Je vis comme Agrippine. Quand on essaye de me consoler, de me rassurer, y compris en racontant des histoires sur le tout au bonheur qui nous attend, ça me donne envie de pleurer. Inversement, quand on me met devant la vérité telle qu’elle est dans sa lucidité, dans sa dureté, ça me donne envie de me battre.

Dans vos différents impromptus, un chapitre est consacré à Anne-Lyse qui clame qu’il y a tant de façons de “danser sa vie”. Qui est-elle ?

Cette jeune femme me bouleverse. Elle souffre d’une maladie neurodégénérative évolutive. Jusqu’à sept ans, elle jouait du piano et courait comme tout le monde. Puis ses parents constatent qu’elle tombe de plus en plus. On diagnostique une maladie rare, l’ataxie de Friedreich. À quinze ans, on lui achète des chaussures orthopédiques, à 20 ans, son premier fauteuil. Je l’ai connue, elle avait 30 ans. Elle était déjà en fauteuil roulant, mais parlait normalement. Mais tout ce qui relève des muscles se dégrade progressivement parce que les nerfs ne fonctionnent plus. Maintenant, elle parle difficilement. Elle ne peut plus écrire à la main depuis longtemps et vu qu’elle ne peut même plus taper à l’ordinateur, elle dicte ses textes à quelqu’un qui a pris l’habitude de son élocution déformée par la maladie. Elle ne peut plus faire sa toilette, ne peut plus aller aux toilettes seule, elle est totalement dépendante. Et en même temps, elle a un courage, une liberté, une dignité et une lucidité bouleversants. L’étonnant, c’est qu’elle, qui a une vie tellement difficile, est plus heureuse que beaucoup de gens que je connais qui ont des vies faciles et parfois que moi-même. C’est une leçon de courage, une leçon de vie, une leçon de pensée. Si on la compare à vous ou à moi qui peuvent bouger normalement, parler normalement et écrire normalement, elle est handicapée, ce qu’elle ne conteste pas. Mais si on ne la compare pas à d’autres, elle est simplement ce qu’elle est et essaie d’être au mieux ce qu’elle est. Tendre à être au mieux de ce qu’on est, est une sacrée leçon de vie et de philosophie.

La deuxième leçon que donne Anne-Lyse est que se comparer aux autres rend malheureux. Mais un autre chemin de souffrance est celui de votre maman, victime d’une phrase qu’on nous serine aisément : “Va au bout de tes rêves” ? Expliquez-nous.

Ma mère s’est suicidée à 64 ans, j’en avais 34. Quand mon frère m’a appris son suicide, la première phrase qui m’est venue est “Tout était faux en elle, sauf le malheur”. Ma mère était dépressive et malheureuse pour diverses raisons. Il lui arrivait toutefois d’avoir des moments de gaieté apparente. Sauf que ces moments de joie sonnaient faux. On sentait que c’était du toc, du théâtre, du cinéma. Alors qu’à l’inverse, quand elle était triste, quand elle pleurait dans mes bras, ça sonnait tragiquement vrai. Dans ma petite tête d’enfant, j’en avais tiré l’idée que la joie était du côté de l’illusion et qu’à l’inverse, la vérité était du côté de la tristesse. J’étais mal barré. Parce que si on s’enferme dans cette voie, on fait du théâtre dans sa vie et on s’interdit de vivre la vie réelle. La philosophie m’a permis d’en sortir. Les grands philosophes m’ont appris l’inverse, à savoir que c’est l’illusion qui rend malheureux parce que toute illusion débouche sur une désillusion. Et inversement, c’est la vérité, joyeuse ou triste selon les cas, qui permet de prendre sa vie à bras-le-corps.

Et de limiter l’amertume, le ressentiment, l’angoisse ou la mélancolie ?

Effectivement. Mon premier livre a été une critique de l’espoir, de l’espérance, expliquant qu’à force d’espérer le bonheur pour demain, on s’interdit de le vivre aujourd’hui. Une des premières lettres de lecteur reçues avait été écrite par un psychanalyste en accord avec cette critique, parce que, disait-il, “en tant que psychanalyste, je constate que l’espérance est la principale cause de suicide : on ne se tue que par déception”. Deux ans plus tard, ma mère se suicide. Elle avait fait deux tentatives quand nous étions enfants. Je me suis dit que ce psychanalyste avait raison : Maman s’est tuée par déception. Elle s’est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu’elle s’en était faits. Je précise : la vie ne correspond jamais à nos espoirs, quand bien même les espoirs se réalisent. C’est la formule de Bernard Shaw : “Il y a deux catastrophes dans l’existence. La première, c’est quand nos désirs ne sont pas satisfaits. La seconde, c’est quand ils le sont”. Je considère que tout espoir est toujours déçu, y compris – voire surtout – lorsqu’il se réalise. Ma mère qui espérait le grand amour, qui rêvait sa vie au lieu de la vivre, était déçue. L’erreur de ma mère – et de beaucoup de gens – c’est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qui ont été faits d’en conclure que c’est la vie qui a tort. Et si la vie a tort, le suicide est une solution. Sauf que : qu’est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort ? Ça n’a pas de sens. Ce sont nos espoirs qui, dès le départ, sont vains, illusoires, mensongers et qui nous séparent de la vie réelle. Aujourd’hui, aux jeunes gens qui m’interrogent sur l’amour, je dis aux jeunes filles “si tu rencontres un jeune homme qui croit à la femme idéale, pars en courant”. Et aux jeunes hommes, “si tu rencontres une fille qui croit au prince charmant, pars en courant.” Parce que forcément, tu vas le ou la décevoir. La femme idéale et le prince charmant n’existant pas, tu ne seras jamais à la hauteur et tu te verras reprocher de ne pas correspondre à leurs rêves. C’est la chanson de Claude Nougaro : “quand le vilain mari tue le prince charmant […] Parce qu’elle avait rêvé je ne sais quel amour. Absolu, éternel. Il faudrait ne penser, n´exister que pour elle…”. Ma pauvre mère a rêvé de cet amour. Mon père était son deuxième mari. Il y en a eu aussi un autre après et je l’ai toujours vue malheureuse parce qu’aucun amour ne correspondait à ses rêves d’amour. Madame Bovary, c’était elle. Ces gens qui, au lieu de vivre, rêvent leur vie et qui s’enferrent dans le malheur.

Mais faut-il lors s’interdire d’espérer ?

On ne peut pas. Comme le dit Spinoza, il n’y a pas d’espoir sans crainte ni de crainte sans espoir. Dès qu’on a peur, on espère. Si votre enfant a 39 de fièvre, vous craignez une grave maladie et espérez qu’il guérisse. Inévitable. Il ne s’agit pas de s’interdire d’espérer mais d’espérer un peu moins, donc de craindre un peu moins, quand on en est capable, et surtout de connaître, d’agir et d’aimer un peu plus. Ça vaut aussi pour la politique. Prenez l’exemple du dérèglement climatique. Si vous me dites “j’espère que l’été va être frais et que le climat va se stabiliser à ce qu’il était il y a 50 ans”. Ce n’est pas de l’optimisme, c’est de la niaiserie. La vérité, c’est qu’on sait que ce ne sera pas le cas. La bonne question n’est pas de savoir ce que vous espérez, c’est : qu’est-ce qu’on fait ? Le type qui espère que le climat va se stabiliser est un climatosceptique. C’est ça la vérité. Et c’est aussi niais que la femme qui croit au prince charmant ou que l’homme qui cherche la femme idéale. Arrêtons de reprocher à la vie de ne pas correspondre à nos rêves, aimons-la telle qu’elle est. C’est la sagesse de Montaigne. Il aime d’autant plus la vie qu’il se fait moins illusion sur elle. Quand on ne croit plus au prince charmant, quand on ne croit plus à la femme idéale, on peut commencer à vivre de vraies histoires d’amour.