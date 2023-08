Pourquoi le monde politique se rend-il à Spa-Francorchamps, et non à la finale du Concours Reine Elisabeth ?

Ce jeudi, pour le domaine de la musique, voici l'avis de la chanteuse soprano Jodie Devos.

En 2014, Jodie Devos a remporté le Deuxième prix et le prix du public du Concours Reine Élisabeth de Belgique. Elle est également désignée Artiste Jeune Talent de l’année 2015 aux International Classical Music Award (ICMA). En 2014, elle intègre l’Académie de l’Opéra Comique à Paris. ©Marco Borggreve

Elle n’a pas tergiversé longtemps avant de faire son choix. Bien sûr, comment ne pas l’évoquer, il y a José Van Dam, baron du chant lyrique, baryton basse qu’on ne présente plus et qui mériterait, estime-t-elle, de faire son entrée dans un hypothétique panthéon belge. Mais Jodie Devos, deuxième lauréate du prestigieux Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique en 2014, n’a pas pu résister à l’idée de rendre hommage à l’évènement qui, depuis bientôt dix ans, l’a propulsée sur la scène internationale de l’opéra.

Pour elle, ce concours qui porte haut les couleurs de la Belgique mériterait sans conteste d’intégrer un “canon belge” s’il en existait un. “Si je fais ce choix, confie-t-elle à La Libre, c’est d’abord pour une raison très personnelle : ce prix a bouleversé ma vie du jour au lendemain. L’année qui a suivi le concours, j’ai eu une quantité invraisemblable de concerts. Je suis allée chanter en Inde, au Brésil, partout dans le monde. Son rayonnement à l’international est impressionnant. La tournée qui suit le concours offre en un peu moins de deux mois une expérience que certains artistes mettent des années à acquérir. C’est vraiment le plus beau départ de carrière que l’on puisse espérer”.

À l’instar d’autres concours internationaux de musique classique tels que le Tchaïkovski en Russie ou que le BBC Cardiff Singer en Angleterre, le Concours Reine Elisabeth fait rayonner notre pays à l’étranger. “Durant deux semaines, relève Jodie Devos, le monde a les yeux rivés sur la Belgique. Ce concours est unique en ce qu’il exige : il est long, son programme est extrêmement dense et difficile et il est très complet. Lorsque l’on prépare le répertoire du Reine Elisabeth, on travaille presque un récital entier. Le degré de difficulté est encore plus élevé pour les instrumentistes qui doivent apprendre en une semaine une œuvre imposée, puisque le concours a cette tradition de commander une œuvre à un compositeur. C’est unique au monde, cela n’arrive dans aucun autre concours au niveau international”.

”À quand un Alexander De Croo à la finale du Concours ?”

Mais pour elle, le génie du Concours Reine Elisabeth réside ailleurs. Non seulement il a le mérite de révéler de nouveaux talents, souligne-t-elle, mais en plus il fait découvrir la musique classique au grand public. “Les gens peuvent venir assister aux épreuves, ils sont partie prenante au concours. Par ailleurs, le suivi très actif des médias belges – qui sont fidèles aux parcours des candidats nationaux – contribue à l’accessibilité de l’évènement : la finale du concours passe en télévision et en radio sur les premières chaînes à heure de grande écoute. Les journaux démultiplient les interviews des candidats. Je veux dire, le grand public connaît le Reine Elisabeth. A contrario, personne – excepté dans le milieu – ne connaît Operalia alors qu’il s’agit du plus grand concours de chant lyrique au monde. Ma grand-mère connaissait le Concours Reine Elisabeth lorsque j’étais petite parce qu’elle l’avait vu passer dans son salon. C’est cela la grande victoire de notre Concours, c’est d’avoir réussi à amener l’excellence dans le salon des Belges”.

Et la même de saluer au passage l’implication significative de la famille royale, singulièrement de la reine Mathilde, dans le soutien au concours. “La reine Mathilde a pris à cœur de reprendre le flambeau, elle a pris des cours d’histoire de la musique et de musique. Le couple royal est vraiment intéressé par cet évènement, on ne peut malheureusement pas en dire autant de nos décideurs politiques”, épingle Jodie Devos, interrogée sur la question par La Libre. On peut en effet légitimement se demander pourquoi le Premier ministre belge, que l’on retrouve systématiquement sur des évènements tels que le GP de F1 de Spa-Francorchamps ou la Foire agricole de Libramont, ne pourrait venir également assister à la finale du Reine Elisabeth. “Jusqu’ici, je n’ai pas vu de Premier ministre au concours. Les décideurs politiques ne sont pas là, c’est dommage. Est-ce parce qu’il s’agit ici d’art classique et non d’art populaire ? Je (me) pose la question. Commencer par s’intéresser au Concours Reine Elisabeth, c’est souligner l’excellence belge dans ce domaine. À quand donc un Alexander De Croo à la finale du Reine Elisabeth ? ”, lance-t-elle comme en guise d’invitation. À bon entendeur…

Pour vous, qui sont les grands belges ?

Tout cet été sur La Libre lance un grand sondage : quels Belges, ou quelles Belges, placeriez-vous en haut du podium ? Quels sont ceux ou celles qui, par leurs talents, leur audace, leur travail, leur dévouement ont marqué l’histoire du pays et l’ont fait briller à l’international ?

LaLibre.be vous propose une liste subjective et limitée à vingt noms. Ci-dessous, vous êtes invités à sélectionner jusqu’à trois noms que vous aimeriez voir en haut de la liste, et à noter, en quelques lignes, le pourquoi de votre choix. Les résultats du sondage seront publiés dans La Libre à la fin de l’été.