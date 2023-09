"Le projet de la Bourse aggravera la situation déjà très difficile dans le centre de Bruxelles"

En quoi ce projet vous gêne-t-il ?

Dès 2014, nous regrettions qu’il n’y ait eu aucun débat public pour penser l’affectation d’un bâtiment aussi emblématique. Un tel débat, demandé par les associations de quartier, est pourtant prévu et inscrit dans le Plan régional de développement durable. La ville de Bruxelles, suite à des accords visiblement conclus en coulisse avec de grandes sociétés de brasseurs et des partenaires institutionnels, a donc imposé sa vision. Nous avions pourtant avancé des alternatives pour susciter la réflexion, comme celle d’installer le parlement régional, pour mettre la Région à l’honneur, dans la Bourse.

Au-delà de ces premières déceptions, les critiques sont nombreuses. Le bâtiment de la Bourse n’était ni le plus propice ni le plus pertinent pour accueillir un musée de la bière. Il existe, ailleurs dans Bruxelles, des brasseries qui auraient pu être réaffectées dans le cadre d’un tel projet, et des petits musées qui mettent en avant le savoir brassicole belge – et qui vont donc souffrir de cette concurrence. De plus, n’oublions pas que la Bourse est un bâtiment public (propriété de la Ville de Bruxelles), situé en "zone d’équipements d’intérêt collectif ou de service public" du plan régional d’affectation du sol. Or, son utilisation comme attraction touristique ne répond en rien aux intérêts des habitants ni aux enjeux démocratiques.

La Bourse était tout de même extrêmement bien située ; un tel musée, en son sein, offrira un véritable point d’attractivité au piétonnier...

Ce bâtiment est en effet bien placé et permet à Bruxelles de renforcer un pôle touristique autour du piétonnier. Mais ce projet confirme aussi pour nous ce que l’on pressentait de l’évolution du piétonnier : il devient un pôle dédié à la fête, aux évènements, au tourisme, et qui n’est plus du tout un projet de ville, soucieux de préserver l’espace public, les habitants et les citoyens qui y vivent.

Vous craignez, suite à l’inauguration du Belgian Beer World, de voir s’aggraver le surtourisme à Bruxelles. Est-ce vraiment cela qui guette la capitale ?

Un tel projet vise un million 500 000 visiteurs par an – deux fois plus que l’Atomium. C’est énorme au vu de la saturation touristique que l’on constate déjà autour de la Grand-Place. Il n’est donc pas exagéré de parler de risque de surtourisme. Le problème de la capitale est qu’il y est très compliqué de décentraliser le tourisme. Nous pensons donc qu’un tel projet touristique aurait pu être pensé bien plus intelligemment. Si nous voulons mettre en avant le savoir-faire brassicole bruxellois, pourquoi ne pas avoir pensé à un parcours qui aiguille les touristes vers la brasserie Cantillon ou vers le Brussels Beer Project, par exemple ? N’oublions pas non plus que cette nouvelle affectation de la Bourse propose des espaces Horeca qui sont déjà très nombreux dans le quartier, au point de rendre la vie quotidienne très compliquée dans le coin : notamment autour des halles Saint Géry.

Pour vous, la Ville de Bruxelles pourrait donc mieux articuler le développement touristique et l’habitabilité du centre-ville ?

C’est ce que font des villes comme Lisbonne, Amsterdam ou Barcelone. Elles cherchent à réguler le surtourisme pour penser un projet urbain de manière plus globale et équilibrée. À Bruxelles, la politique festive du centre-ville est un projet du bourgmestre Philippe Close qui rend la vie sur place très difficile, notamment place de Brouckère. Le projet de la Bourse aggravera cette situation.

Ne pourrait-il pas être au contraire vertueux pour favoriser la propreté et la sécurité dans et autour du piétonnier ?

Pour qu’une ville soit à la fois agréable à vivre, à visiter et qu’elle fonctionne bien, il faut au contraire des habitants qui y vivent durablement et qui participent aux usages du quartier. Nous espérons donc que la Bourse accueillera aussi des espaces pour les associations du quartier, par exemple.

Plus globalement, nous nous opposons à la folklorisation du centre historique. Sachez que les services communaux ont quitté l’Hôtel de Ville sur la Grand-Place (le bâtiment sera dédié aux évènements culturels et aux cérémonies protocolaires et promotionnelles). Face à ce choix nous proposons que le Parlement de la Région s’y installe. C’est un combat idéaliste, certes, mais il n’est pas sain que le centre-ville soit vidé de la vie citoyenne et politique qui s’y est toujours développée, qu’il soit vidé de son sens et transformé en un vaste lieu pour le tourisme et les évènements.

Le profil socio-économique de la population de l’hypercentre de Bruxelles change-t-il au vu de ces évolutions ?

L’hypercentre, comme partout à Bruxelles, est marqué par d’importantes disparités économiques. Contrairement à ce que l’on croit, il y manque également de logements sociaux. Or, les actuels projets immobiliers qui y développent des logements de standing, voire de haut standing qui ne sont pas destinés aux habitants présents. Ce qui est inquiétant, c’est que ce sont surtout des studios et des « flats hôtel » qui y voient le jour, et qui peuvent répondre à une fréquentation de type Airbnb. Nous aimerions que le pouvoir public fasse pression pour que s’y construisent davantage de logements abordables et favorables aux familles qui pourraient s’installer sur le long terme, favoriser un commerce diversifié et contribuer à un climat plus apaisé. Il est d’ailleurs étonnant de voir la schizophrénie de l’autorité communale. Elle cherche d’un côté à réguler les locations de type Airbnb, elle encourage de l’autre des projets qui favorisent de telles demandes de logements, ainsi que le surtourisme.