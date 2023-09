"L'enfant en carence risque de devenir un adulte violent"

Dans votre ouvrage, vous abordez la question du genre sous l’angle génétique, mais aussi sous celui de l’évolution. Qu’est-ce qui a changé pour les hommes, dans nos sociétés, ces dernières années ?

C’est la violence des hommes qui a permis la survie de l’espèce humaine. Elle découle de la sécrétion de testostérone, mais aussi de l’encouragement culturel. On récupérait la frustration et les comportements brutaux des garçons pour en faire des guerriers. “Tu dois être fort, mon fils, tu ne dois pas pleurer comme une femmelette”, tous les petits garçons entendaient cela avant. Dans les pays en guerre, la violence chez les garçons est encore fortement valorisée culturellement. C’est le contexte sociétal qui donne du sens à l’acte. Si vous tuez un homme en temps de guerre, vous êtes décoré. En temps de paix, vous êtes emprisonné. Depuis deux générations, les sociétés occidentales vivent des temps de paix, donc la violence y est réprimée. L’identité masculine doit se réinventer. Il y a une nouvelle conception de la virilité, l’héroïsme n’est plus valorisé. On attend autre chose des hommes, mais on leur offre aussi d’autres possibilités. Les jeunes pères découvrent le bonheur de tisser un lien d’attachement plus fort avec leur enfant, là où auparavant les pères de famille étaient beaucoup moins présents et étaient considérés comme les “Pères Fouettards”. Un homme qui s’occupe de son enfant va sécréter moins de testostérone, ce qui impliquera moins de comportements brutaux. Ce faisant, le milieu influe sur les individus, et les individus influent sur le milieu, puisqu’un petit garçon moins encouragé à la violence deviendra aussi un homme différent.

Et pour les femmes ?

Avant, pour avoir quatre enfants, les femmes devaient en moyenne passer par treize grossesses, parce qu’il y avait une mortalité infantile très élevée. Toute leur énergie, tout leur travail passait par leur ventre, par l’emploi de leur corps. Il n’y avait pas de place pour un développement personnel. L’espérance de vie des femmes était aussi très brève. Aujourd’hui, elles vivent même plus longtemps que les hommes. Le vieillissement des femmes est un excellent marqueur de civilisation. En Occident, elles ont aujourd’hui la possibilité de s’épanouir comme elles n’avaient jamais pu le faire en 300 000 ans. Pourtant, on voit un très grand pic de dépression chez les jeunes femmes dans nos sociétés, notamment dans la période postnatale. Beaucoup pèse sur leurs épaules. Tous les progrès se payent. Avec la redistribution des rôles de genre, on a perdu des repères. Il faut réapprendre ce que c’est d’être femme, ou d’être homme.

Dans votre livre, vous dites que ce sont en réalité les femmes qui sont les plus rationnelles, tandis que les hommes sont plus intuitifs…

Oui, nous avons tendance à penser le contraire, mais c’est un stéréotype social. On pensait avant que l’excellente compréhension du monde qu’avaient les femmes passait par leur intuition. Aujourd’hui, avec la neuro-imagerie, on constate que les hommes développent en réalité beaucoup plus le cerveau intuitif que les femmes. Et inversement, les petites filles commencent à parler plus tôt et parlent mieux que les petits garçons. Le fait de parler précocement sculpte le cerveau gauche, le cerveau analytique.

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et écrivain ©DRFP

Notre société a connu plusieurs crises majeures en peu de temps ces dernières années…

Je ne parlerais pas de crises. Après une crise, on revient à l’état antérieur. Je parlerais plutôt de catastrophes. Nous vivons actuellement un virage anthropologique, une révolution culturelle. Avec la pandémie, les évolutions économiques, le changement climatique, notre monde s’est retrouvé chamboulé. Après de tels évènements, on va se remettre à vivre, mais avec d’autres valeurs, une autre manière de faire, de voir les choses, de vivre.

Donc, pour vous, la société est en train d’évoluer. À quoi doit-on s’attendre ?

On risque de voir apparaître un clivage sociétal important, comme on en a déjà connu par le passé. Dans ce schéma, une partie de la société représente l’élite sociale : elle est riche, éduquée, cultivée, diplômée, gagne bien sa vie, parle plusieurs langues et voyage dans le monde. Tandis qu’une autre partie de la société se retrouve larguée, sans diplôme ou possibilité d’épanouissement personnel. C’est comme ça qu’on voit apparaître des mouvements comme celui des Gilets Jaunes en France : des personnes qui se sentent pauvres et humiliées par la société. Ce phénomène concerne encore plus les garçons, qui sont moins diplômés que les filles. Ces personnes retombent dans la violence parce qu’elles ne savent pas très bien où aller ni comment trouver leur propre épanouissement personnel dans la société actuelle. Face à la solitude que notre milieu nous amène, la solidarité est un facteur essentiel pour permettre aux individus d’aller vers la résilience.

Quel est l’impact d’une précarisation de la société sur le développement des enfants ?

Dans un milieu désorganisé, le bébé vient au monde avec des altérations cognitives provoquées par la souffrance de la mère (guerre, précarité sociale, violence conjugale, absence d’un autre parent, solitude). Si la mère est insécurisée, elle va sécréter des substances liées au stress qui vont passer dans le liquide amniotique et avoir un impact sur le bébé dans le milieu utérin. La défaillance familiale et sociale sculpte des cerveaux porteurs de facteurs de vulnérabilité. Pour protéger les enfants, il faut agir sur les milieux dans lesquels ils évoluent. Notamment combattre la précarité, qui va avoir des effets terribles sur le développement des bébés. Mais aussi les empêcher d’avoir accès aux écrans trop rapidement. Le plus tard sera le mieux. Et surtout pas avant l’apparition de la parole !

Vous abordez aussi le rapport qu’entretient l’être l’humain à l’animal et à la nature. Quel est votre constat ?

Notre société meurt de la consommation. Nous avons subi un virus qui a tué des millions d’êtres humains, et en aurait encore tué des millions d’autres si nous n’avions pas eu le vaccin. Or, ce virus est un produit de la technologie de consommation. Nous les êtres humains avons mis en place des élevages abominables où des espèces qui n’avaient rien à faire ensemble se sont croisées, et le virus a été créé. La technologie doit servir à inventer et à nous offrir une immunité que ne nous donne plus notre immunité naturelle. Mais, avec le COVID, on l’a bien vu, la technologie nous a amené le virus. Si nous continuons de fonctionner avec ces élevages intensifs et de consommer de la viande de façon excessive, il y a toutes les chances qu’un virus apparaisse à nouveau. Si nous maltraitons les animaux, pour les manger ou pour gagner de l’argent, nous allons mourir avec eux. On voit que l’homme n’a domestiqué qu’une vingtaine d’espèces, pourtant nous avons modifié la manière de vivre de pratiquement tous les animaux de la planète. À force de les empoisonner, nous nous empoisonnons avec eux. On voit d’ailleurs que l’étude scientifique des animaux nous permet de mieux comprendre l’humain, notamment la dimension du langage. Ils sont une richesse que nous devons protéger.