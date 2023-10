Jamais une vidéo YouTube ne pourra remplacer un prof d’histoire

Vaste, sa réflexion aborde notamment les différentes conceptions que les sociétés ont pu avoir du temps. Au XVIIIe, explique-t-il, l’Occident évolue radicalement en la matière. Les Hommes se prennent en charge et mettent Dieu à la retraite (selon l’expression de Didier Le Fur). Ce n’est plus lui qui guide le temps et lui donne du sens. Les jours qui passent sont désormais vus comme un arrachement libérateur au passé et aux traditions, et le “progrès” technique, sociétal et scientifique est la promesse d’un avenir radieux. Le XXe siècle, avec la chute des grandes idéologies et l’avènement des totalitarismes douche cependant ces espérances. Et le XXIe achève le travail : l’avenir se confond désormais avec l’effondrement écologique.

Après avoir rejeté le passé, et alors que nous redoutons désormais l’avenir, il ne nous reste que le présent, estime Ambroise Tournyol. Un présent auquel nous sommes rivés et accrochés. “Notre âge d’or – écrit-il sévèrement – c’est l’apéro et la série Netflix du soir, ce sont nos prochaines vacances. ”

En quoi cette évolution a-t-elle bouleversé le regard que nous portons sur la discipline historique et ses missions ?

Elle permet de comprendre pourquoi l’histoire a délaissé le champ des occupations sérieuses et qu’elle est devenue, pour beaucoup, un divertissement. Nous avons déserté l’idée que l’histoire a quelque chose à nous dire de notre existence, qu’elle a la capacité de nous offrir une vie plus unifiée, plus consciente d’elle-même et du monde qui l’entoure.

Jamais, pourtant, la discipline historique n’a semblé aussi scientifique, méthodologique, “sérieuse” qu’aujourd’hui. N’y a-t-il pas là un paradoxe ?

C’est vrai, nous constatons en effet un indéniable progrès de la connaissance historique. Cela se traduit par une rigueur, une capacité à confronter les sources, à mettre en dialogue des interprétations différentes… Je perçois néanmoins une césure entre ce progrès scientifique de l’histoire et la place qu’elle occupe dans notre culture commune.

La méthode et la rigueur sont indispensables, mais suffisent-elles à faire un bon historien ?

Je pense qu’il faut ajouter à cette méthode ce que l’on pourrait appeler un supplément d’âme. Le bon historien cherche à faire vivre une époque révolue en lui rendant sa cohérence, en présentant ce qui pouvait alors motiver les hommes et les femmes. Pour ce faire, il avance des hypothèses qui impliquent un engagement de sa part, une largeur d’esprit, une empathie et même une passion pour l’époque sur laquelle il se penche. L’intelligence de l’historien n’est donc pas réduite à un savoir-faire technique. C’est d’ailleurs pour cela que les historiens antérieurs à la période contemporaine sont peut-être un peu démodés du point de vue de la critique historique, mais demeurent féconds pour l’intelligence historique. On ne perdra jamais son temps à relire Thucydide, Pline le Jeune ou Bossuet.

Pour vous, d’ailleurs, l’historien ne doit pas chercher à être neutre…

Je tiens en effet à distinguer la neutralité et l’objectivité de l’historien. Notre époque positiviste est friande de chiffres et de procédures scientifiques infaillibles. Pour autant, la neutralité de l’historien est une chimère. Nous seulement l’histoire implique une certaine empathie pour la période étudiée, mais l’écriture historique, aux frontières de la science et de la littérature procède inévitablement d’une intention. Aucun historien ne peut prétendre à la parfaite neutralité de son discours. Même un simple tableau de données statistiques découle d’un choix et d’une hiérarchie de valeurs. Contrairement à l’idéal de neutralité qui ferait de l’historien un monstre froid de la démonstration, je préfère défendre le principe d’objectivité. Celui-ci consiste non pas à suspendre son jugement, mais à le mettre à distance et à rendre compte des concepts à travers lesquels on lit les évènements. L’objectivité n’empêche donc pas d’adopter un point de vue, mais elle oblige à l’assumer. Elle présente l’avantage de ne pas altérer l’enthousiasme, le flair, la ferveur qui, articulés à la rigueur méthodologique, offre des travaux plus riches et plus féconds.

Tout en sachant, vous l’écrivez, que l’écriture historique est un combat.

Oui, car il ne faut jamais considérer son point de vue comme absolu ni transformer l’histoire en un champ de bataille idéologique. L’histoire est là pour nous rappeler que la première cause que nous devons servir est la vérité. Et cela, même si cette vérité (entendue selon sa définition classique comme l’adéquation entre ce que je dis et ce qui est) est une tension, un horizon indispensable mais jamais atteint.

Si l’histoire avait une fonction, serait-ce celle de relativiser nos propres certitudes ?

L’histoire est un dépaysement salutaire qui nous permet de découvrir profondément qui nous sommes, et de nous restituer à nous-mêmes par le détour du passé. Je dirais même plus : l’histoire nous ouvre un chemin de connaissance du cœur de l’Homme. Elle est maîtresse de vie, comme le disait Cicéron. Elle nous encourage à connaître et à ne pas juger – même si cette tentation est grande.

Comment enseigner l’histoire ? Vous privilégiez l’approche chronologique plutôt que l’approche thématique…

Oui, j’ai une nette préférence pour l’histoire chronologique. D’abord parce que c’est un service rendu à nos élèves. Elle permet en effet de remettre les évènements dans l’ordre, ce qui constitue le premier rôle de l’historien. Pour autant, il ne faut pas considérer la chronologie comme un absolu. Ce n’est pas parce qu’on a ordonné des évènements qu’on a établi entre eux un rapport de causalité. Il convient donc de les interpréter. La chronologie n’en demeure pas moins un outil de compréhension indépassable. C’est aussi pour cette raison qu’on ne peut pas enseigner l’histoire uniquement à travers des compétences, les critiques de documents… Ces dernières années, nous avons malheureusement fait le choix de placer la transmission du savoir entre parenthèses. Pourtant, c’est alors qu’une chronologie, le contexte et le cadre d’une époque ont été enseignés avec précision que la critique des documents, par exemple, trouve tout son sens. Aujourd’hui, on procède souvent à l’envers par facilité.

Mais pour enseigner ce “savoir” historique, une vidéo YouTube ou un bon documentaire ne feraient-ils pas mieux l’affaire qu’un enseignant ? Ce dernier ne doit-il pas se concentrer sur l’enseignement de compétences ? Quel est encore l’apport d’un prof en chair et en os transmettant le savoir historique à ses élèves ?

Il est double. L’histoire, ce sont des hommes et des femmes qui l’ont faite. Et je suis persuadé que tant que nous aurons en face de nous, non pas des écrans, mais des hommes et des femmes qui assument une interprétation de l’histoire, les jeunes continueront à vouloir s’y engager. Rien ne vaut l’enthousiasme d’un enseignant. Rien ne vaut la présence dans l’exercice de la transmission. Cela n’empêche pas aux vidéos et aux supports numériques d’apporter un complément utile, mais je crois que ces supports numériques présentent une illusion, celle d’un savoir accessible, externalisé et presque immédiat. Ils laissent d’ailleurs dans l’esprit une empreinte à peu près aussi fugace que le temps de leur consultation. Tout apprentissage sérieux se fait de manière incarnée et dans la lenteur.

Nous évoquions les craintes face à l’avenir. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Patrick Boucheron avançait cette question rhétorique, décrivant la mission du professeur d’histoire : “Pourquoi se donner la peine d’enseigner sinon, précisément, pour convaincre les plus jeunes qu’ils n’arrivent jamais trop tard ? ” Pourriez-vous reprendre cette phrase à votre compte ?

Oui. Laisser penser aux jeunes qu’ils ont toute leur place dans l’histoire et qu’ils sont amenés eux-mêmes à prendre leur part est sans doute l’une des plus belles choses que nous ayons à leur transmettre. Et les jeunes générations pourront d’autant mieux prendre leurs responsabilités qu’ils auront d’abord compris et interprété la vie de ceux qui nous ont précédés. À cette phrase de Patrick Boucheron, j’ajouterais le désir de vérité. Quand j’entre dans une classe, j’ai le souhait de faire grandir l’intelligence et le cœur des élèves dans leur rapport à la vérité. Car c’est ce rapport à la vérité, c’est l’exigence de vérité qui rendent profondément libre.

En quoi la vérité rend-elle libre ? En quoi n’est-ce pas qu’un slogan ?

Car l’exigence de la vérité nous inscrit dans le réel, dans un ordre qui nous précède et qui nous dépasse. Cette recherche de la vérité nous permet de ne pas rester enchaînés à nos bricolages subjectifs, à nos sentiments et nos émotions momentanées. Il y a également quelque chose de métaphysique dans cette expérience de la vérité, tant notre cœur et notre intelligence sont faits pour elle. La rechercher dans un livre, dans un cours, dans notre vie quotidienne est une expérience profondément satisfaisante, pacifiante et donc dynamique – c’est une fois qu’on est en paix que l’on peut agir.