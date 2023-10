"Il ne faut surtout pas sous-estimer ce qui se joue en Arménie"

La superficie actuelle de l’Arménie - qui correspond à la superficie de la Belgique - constitue moins de 10% de l’Arménie historique, dès l'Antiquité. De quoi ce chiffre est-il le témoignage? Que le peuple arménien a toujours été martyr?

Cela nous rappelle surtout que le territoire qu’occupaient les Arméniens (le sud Caucase, l’est du plateau anatolien) a toujours été une zone de passage. C'est cette région que traversaient les grandes voies commerciales de l'Antiquité, les Routes de la soie du Moyen Âge... Pour des raisons commerciales, les grandes puissances ont donc toujours voulu contrôler cette zone. Ce fut le cas des empires romain, byzantin, perse, des Arabes, des Turcs seldjoukides, des Mongols, des Ottomans, des Russes... L’Arménie, en réalité, fut toujours un champ de bataille. Dans ce contexte, le peuple arménien a rarement pu bénéficier de son indépendance nationale, et a dû apprendre à survivre en négociant avec ses voisins, en apprenant leur langue, en devenant des commerçants, et en jouant le rôle d'intermédiaires entre ces grandes puissances.

Ce qui explique notamment la richesse de sa culture?

Les Arméniens ont bâti une culture qui leur est propre, qui repose sur son fond ancestral païen puis chrétien, mais qui a pu intégrer les influences venues du monde romain et byzantin, tout autant que de l’islam, des arts mongol, ottoman puis russe. C’est donc une culture très riche, qui a pu mêler de nombreuses influences tout en maintenant une prédominance arménienne autour des valeurs claniques, familiales, chrétiennes, dont la référence à Grégoire l'Illuminateur, l’évangélisateur du pays.

Notons à cet égard que le choix de l’Arménie d’adopter le christianisme au IVe siècle, plutôt que le mazdéisme (religion de l’Empire perse), a orienté toute sa destinée. Le royaume s’est tourné vers l’Occident et a vu ses voisins orientaux, dont la Perse puis le monde arabe, devenir ses ennemis.

Peut-on dire que les grandes puissances ont toujours cherché à supprimer les Arméniens qui étaient sur leur chemin?

Non. Comme je vous le disais, les grandes puissances ont plutôt cherché à contrôler le territoire et a utiliser les Arméniens comme intermédiaires, d’autant qu’ils étaient des commerçants réputés. Ce fut notamment le cas des Perses séfévides, et c’est la raison pour laquelle il y a, aujourd'hui encore, une petite communauté arménienne à Ispahan. La seule puissance qui a voulu éliminer les Arméniens, ce sont les Turcs qui commirent le génocide de 1915.

Le génocide de 1915 constitue donc un tournant historique? Il ne s’inscrit pas dans une continuité de souffrances endurées?

En regardant l’histoire, les Arméniens rappelleront qu’ils ont toujours dû subir des invasions. Ils ont donc tendance à voir le génocide comme l'aboutissement logique de 2000 ou 2500 ans d'histoire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai historiquement, car le génocide est vraiment quelque chose de nouveau qui est le résultat d'une dynamique propre au XIXᵉ siècle. À l’époque, émergent des courants nationalistes qui vont secouer l'Empire ottoman. C’est alors un empire qui connaît de grandes difficultés internes et externes, qui perd des territoires et qui voit, en son sein, l’élément turc prendre de plus en plus d’importance. Lorsque le nationalisme turc s’empare du pouvoir, il considère les Arméniens comme des victimes expiatoires. D’autant plus que les Arméniens sont chrétiens et sont perçus comme un potentiel cheval de Troie des Occidentaux au sein de l’Empire ottoman. À cela s’ajoute le projet d’union des peuples turcs, de la Turquie jusqu’à l'Azerbaïdjan et l'Asie centrale. Or, sur ce chemin se trouvent les Arméniens... Telles seront les raisons qui pousseront au génocide.

Ce n’est donc pas avant tout un génocide religieux?

Non, c’est un génocide nationaliste et ethnique qui avait pour volonté d’éliminer tout ce qui n'était pas turc du territoire ottoman. La religion a été instrumentalisée par après pour convaincre la population de se lancer dans ces massacres.

Et pour vous, la prise aujourd’hui du Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan relève-t-elle d’une guerre religieuse?

Non, ce n’est pas un conflit entre chrétiens et musulmans. C’est un conflit territorial, ethnique et nationaliste qui est dans la droite ligne du génocide de 1915. Il suffit de lire les déclarations du président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, pour s’en convaincre. “Nous allons achever ce qui n'avait pas été terminé en 1915", "nous allons chasser les Arméniens comme des chiens”, assène-t-il avec des termes semblables à ceux de 1915. Il ne faut surtout pas sous-estimer ce qui se joue en Arménie. Nous n’assistons pas à un conflit en vue de la défense de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, mais à une guerre qui refuse aux Arméniens le droit de vivre où ils sont installés depuis trois mille ans.

Peut-on parler de génocide pour évoquer ce qu’il se passe aujourd’hui? La Communauté internationale est partagée sur ce point...

C’est vrai qu’il faut toujours utiliser le mot de génocide avec prudence. Je ne dis pas que l'Azerbaïdjan va tout faire pour massacrer les 2 millions et demi d'Arméniens qui demeurent en Arménie. Pour autant, quand on regarde la logique à l'œuvre, on constate qu’elle est identique à celle qui a conduit au génocide de 1915: le refus du droit à un peuple de vivre là où il est. Car il ne faut pas être dupe. Après l’épuration ethnique (ce qu’il s’est passé dans la province du Haut-Karabakh ces dernières semaines), l'Azerbaïdjan va tout faire pour effacer les traces de la présence arménienne: démolition des églises et des monastères médiévaux, retournement des cimetières, changement du nom des villes... Et quand les Arméniens vont demander le droit de retourner sur leur terre, ou vont demander la protection de leur patrimoine culturel, les Azéris - comme ils l’ont déjà fait dans la province de Nakhitchevan - prétendront que les Arméniens n’ont jamais été sur ce territoire, avançant la preuve qu’il n'y a aucune trace de leur présence. Ce fut également la stratégie turque vis-à-vis de la présence arménienne en Turquie. Et c'est ce qui se passe au Karabagh. Dans cette province, nous allons perdre définitivement toute trace de la riche culture arménienne. Et on peut craindre pour l’avenir: on sait que l’Azerbaïdjan prétend déjà que le sud de l’Arménie lui appartient.

Pourquoi l’Occident, dont l’Union européenne, réagit-il si peu ?

Beaucoup d’éléments permettent de le comprendre. La guerre dans le Haut-Karabakh est advenue alors que le conflit en Ukraine concentrait toutes les attentions. Et aujourd’hui, c’est Israël qui mobilise tous les regards. Deuxièmement, on considère depuis longtemps que ce qui se passe au sud Caucase ne concerne pas vraiment l’Europe, qu’il s’agit de l’ancien espace soviétique vis-à-vis duquel on est très prudent. Il y a ensuite le fait que la Turquie, qui soutient l’Azerbaïdjan, est un acteur majeur du conflit avec lequel l’Union entretient des liens complexes d’amour-haine. Sans oublier que la Turquie est dans l’Otan. Donc même si nous souhaitions nous montrer plus sévères avec elle, nous nous ferions rappeler à l’ordre par nos amis américains. L’Occident est également en délicatesse avec l’Iran qui soutient... l’Arménie, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les Arméniens. Au fond, aucun État européen ne souhaite trop se mêler de ce conflit, tant la zone est dangereuse.

Sans oublier que 5% du gaz européen est importé d’Azerbaïdjan...

Et que la volonté est d’en importer l’équivalent de 10% pour assurer notre approvisionnement énergétique... Cela ne nous rend pas libre. Notons aussi qu’une partie de ce gaz provient de Russie. Cet élément permet de comprendre les évolutions de la géopolitique locale. Suite à la guerre en Ukraine et le refus des Européens de se fournir en Russie, Moscou – qui soutenait l’Arménie – a choyé l’Azerbaïdjan pour pouvoir y exporter son gaz. Si la Russie défend toujours les frontières arméniennes avec des troupes sur place, elle a changé son fusil d’épaule et s’est donc davantage rapprochée de Bakou (la capitale de l’Azerbaïdjan). D’autant plus que, depuis la guerre en Ukraine, la Russie est entrée dans une croisade anti-Occident et qu’elle cherche à attirer dans cette croisade d'autres pays. Pour cela, elle s’est rapprochée de la Turquie (pourtant son ennemie de toujours). Tout cela est complexe, mais ne fait pas les affaires de l’Arménie.

Et le droit international, à qui donne-t-il raison suite au conflit dans le Haut-Karabakh? À l’Arménie ou à l’Azerbaïdjan?

On analyse souvent le conflit du Karabagh comme le conflit entre deux principes fondamentaux du droit: l'intégrité territoriale que revendique l’Azerbaïdjan, et le droit des peuples à l'autodétermination que revendique l’Arménie. Je ne suis pas spécialiste du droit international, mais tout qui s'y intéresse sait que ce droit est un droit des États: il régit les relations entre États. Or, du point de vue des États, la priorité est donnée à l'intégrité territoriale. Les Arméniens sont aussi victimes de cela.

À ce propos, comment expliquer que le Haut-Karabakh est une province arménienne qui fut placée en extraterritorialité? Pourquoi les frontières de l’Arménie ne forment-elles pas un pays uni?

La frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est la source du conflit. Et pour comprendre cette frontière, il faut remonter à la constitution de l’URSS. Lorsque les bolchéviques arrivèrent dans le Caucase en 1921, le Commissaire aux nationalités qu’était alors Staline redessina les frontières de la région. Il les traça de façon à ce qu'une partie de l'Arménie, le Karabagh, se retrouve en Azerbaïdjan. Staline, en effet, n'aimait pas les Arméniens et préférait l’Azerbaïdjan riche en pétrole. Il souhaita donc déforcer les Arméniens en séparant leur territoire. Il était également très attentif à éviter de constituer des provinces trop mono-ethniques qui auraient pu revendiquer plus facilement leur autonomie.

Le gouvernement arménien, ces dernières années, aurait-il pu faire davantage pour défendre le Haut- Karabagh?

Je pense que l’Arménie aurait pu choisir une autre stratégie après la première guerre du Karabagh, qui s’est terminée en 1994. Les Arméniens, vainqueurs, ont occupé une série de territoires, notamment entre l'Arménie et le Karabagh. Alors que l'Azerbaïdjan souhaitait la restitution de ces territoires, l’Arménie n’a pas été capable de profiter de cet avantage. Ces territoires pouvaient constituer un atout en vue de négociations qui auraient pu trouver une solution au conflit du Karabagh.