”L’injustice et la souffrance sont incompréhensibles, mais nous ne devons pas baisser les bras”

Comment vous y prenez-vous ?

Nous cherchons d’abord à leur offrir un cadre protecteur et aimant. Ensuite, il y a tout un travail qui est réalisé avec les psychologues pour remettre ces enfants debout, en fonction de leur histoire. Nous soignons enfin une dimension spirituelle puisque je suis convaincu, avec ma foi, que nos réponses sont bien fragiles et que seul le “Bon Dieu” peut guérir des cœurs si blessés.

Vous êtes prêtre : comment comprenez-vous ce mal ? Comment Dieu permet-il cela ?

La question du mal est une question qui me taraude. Quand le mal touche les plus innocents, on est au cœur d’un scandale incompréhensible. On sait aussi que des hommes d’Église ont été les instruments de ce mal, ce qui démultiplie encore l’incompréhension. Je continue à ressentir cette colère, et je ne peux apporter aucune explication, mais je tiens à distinguer l’explication et la réponse. Nous ne comprenons pas, mais nous ne devons pas baisser les bras, nous pouvons apporter une réponse ; de la compassion, du pardon, de la joie. Notre devoir est non pas d’abdiquer, mais de répondre au mal, aussi mystérieux soit-il.

Voici 25 ans que vous êtes à Manille. Comment tenez-vous au jour le jour ?

À titre personnel, j’ai deux moyens très forts. Le premier est la prière. Elle m’est vitale. Je suis persuadé que je ne tiendrais pas sans l’aide de Dieu. Le deuxième est qu’on a la chance d’être portés par des enfants qui expriment une joie authentique. Nous puisons dans cette joie. Enfin, j’ajouterais une chose. Souvent, nous disons que l’espoir est le fruit de la résilience, mais je pense plutôt que la résilience est le fruit de l’espérance. Vous voyez, cela va changer complètement ma manière de travailler auprès des enfants. Je vais accepter d’être un instrument inutile, impuissant devant les malheurs qui viennent toucher les plus innocents, et je suis persuadé que notre mission la plus fondamentale est d’ancrer les enfants dans l’espérance qui est, pour moi, l’amour que Dieu leur porte.

Si l’espérance qu’ils sont aimés de Dieu est la source de la véritable résilience, que dites-vous à quelqu’un qui n’a pas la foi ? Il n’est pas capable de résilience ?

Absolument pas. Je suis convaincu que toute personne qui écoute profondément son cœur sait que sa vocation la plus profonde est d’aimer et d’être aimé. Et qui comprend cela est ancré dans cette vérité pleine d’espérance qui permet à chaque personne, même la plus blessée, de commencer à se reconstruire. Les personnes qui viennent à la fondation sont impressionnées que ces enfants qui ont été privés de tout, et notamment de l’amour d’un papa et d’une maman, puissent avoir des visages rayonnants. Je sais que c’est parce qu’ils ont une grande soif d’aimer et d’être aimés. Dans nos pays occidentaux, nous ne pouvons pas perdre cette soif.

Un des rôles clés de la résilience, dites-vous, c’est celui du pardon. Pourquoi ?

Il y a quelques années, nous avons accueilli une jeune fille qui avait été abandonnée par sa maman, car elle souffrait d’un léger handicap. Durant quinze ans, la Maman n’a jamais donné signe de vie avant qu’une éducatrice de la Fondation parvienne à la contacter sur les réseaux sociaux. Quand elles se sont retrouvées, nous avons assisté à une scène extraordinaire. C’est cette jeune fille qui avait été abandonnée qui s’est approchée et a serré sa maman dans ses bras pour la consoler. C’est cela la force du pardon : il renverse tout. On a dit à ces enfants qu’ils n’étaient pas dignes d’aimer et d’être aimés, et – par le pardon – ils viennent crier à la face du monde que leur cœur est digne des plus grands sommets.

Le mercredi 18 octobre à 20h, dans l’église Notre-Dame de Stockel, le prêtre Matthieu Dauchez donnera une conférence intitulée « Résilience et espérance ». Entrée libre et sans réservation.