Comment une bonne agriculture prévient des inondations : petit "mode d'emploi"

Un texte de Lionel le Hardÿ de Beaulieu, agriculteur.

Depuis les années soixante, nous assistons à l’industrialisation de nos campagnes, les remembrements avec l’arrachage des haies, le bétonnage des chemins, l’agrandissements des parcelles... L’agriculture "moderne", le tout à la chimie et au matériel de plus en plus lourd avec comme conséquence une perte de structure des sols et tassements de ceux-ci. Plus récemment, on a vu la réindustrialisation des campagnes avec l’installation des éoliennes et leurs milliers de km de routes en béton.

La canalisation des ruisseaux et rivières censée augmenter la fluidité du passage de l’eau, s’avère catastrophique, alors qu’il faut faire l’inverse, c'est-à-dire reméandrer (rectifier le lit d'un cours d'eau pour en allonger le circuit, en diminuant la pente et rendant son tracé plus sinueux, NdlR), éraser les talus et les digues dans les vallées inhabitée, pour ralentir l’eau, lui permettre de sortir des ruisseaux et rivières le temps des fortes pluies pour revenir calmement dans son lit à la fin de celles-ci.

L’urbanisation des campagnes s’est faite de manière chaotique, on a construit des maisons, des zonings n’importe où, n’importe comment sur base d’un plan de secteur dépassé.

Chez moi, pas de dégâts...

Je suis agriculteur propriétaire à 20 km de Liège en Hesbaye vallonnée, j’ai une exploitation mixte, 2/3 cultures, 1/3 prairies, mon exploitation est traversée par une vallée (2km) et une rivière. Quand je suis arrivé, il y a 30 ans, la pleine était déserte, plus une haie, ni un arbre, les champs étaient cultivés jusqu’au béton. Au moindre orage les routes traversant l’exploitation étaient couvertes de boue. J’ai depuis diminué la taille des parcelles, planté 10 km de haies, mis 10 ha de bandes enherbées le long de celles-ci et aux endroits les plus sensibles. Je suis également passé en Bio, la structure de mon sol en est très améliorée. Nous avons également enlevé tous les talus (formés par les boues de curage) et reméandré les 2 km de rivière. Résultat, après les pluies torrentielles de ces derniers jours, pas un gramme de boue sur les routes, mes cultures sont restées droites, la rivière est sortie lentement de son lit inondant la vallée et dès l’arrêt des pluies rentre calmement chez elle s’en provoquer de dégât.

Sans jeu de mot, ceci est une petite goute d’eau dans l’aménagement de notre territoire. L’avenir se passe dans les écoles d’agriculture et dans la formation des "urbanistes", et surtout par l’observation de notre belle nature qui nous le rendra bien.

>>> Titre, chapô et intertitre sont de la rédaction. Titre original : "Aménagement de territoire".