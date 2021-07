Quand les virologues virent politiques

Un texte de Laurent Hermoye, docteur en sciences médicales, directeur d'Imagilys, enseignant à l'Ichec.

"C’est le début d’une croissance exponentielle" avertissait le virologue Emmanuel André ce 10 juillet sur Twitter. Quelques heures plus tard, l’expert publiait un tweet sans aucun rapport avec la pandémie. Il y relativisait les potentielles tentatives d’ingérence des Frères Musulmans dans la politique belge, mis en évidence par les services de renseignement. Et soulignait au passage : "j’espère que le gouvernement n’a pas utilisé les renseignements dans un but de décrédibilisation ciblée et opportuniste. Car de telles pratiques sont celles qui caractérisent les pires régimes (qu’ils soient d’extrême droite, d’extrême gauche ou intégristes religieux)". Un commentaire discutable de la part de l’ancien porte-parole du gouvernement dans la lutte contre le Covid.

Le Professeur Marc Van Ranst, collègue d’Emmanuel André à la KU Leuven, use des mêmes techniques. Omniprésent sur les réseaux sociaux, il n’hésite pas à provoquer. On se souvient de la cavale rocambolesque du militaire radicalisé Jürgen Conings, qui avait émis des menaces contre lui. Une cavale pendant laquelle l’universitaire, placé sous protection policière, avait multiplié les tweets en tout genre, se prétendant victime d’un complot attisé par les partis nationalistes flamands.

Pouvoir de la peur

Il y a plus de 2.000 ans, le philosophe Aristote nous apprenait que la persuasion était basée sur trois piliers : la crédibilité (ethos), les émotions (pathos) et le raisonnement logique (logos).

Les virologues ont accumulé une crédibilité considérable pendant la pandémie. Ils sont passés, quasi du jour au lendemain, de leur sombre laboratoire à la lumière des projecteurs. Ils ont acquis un réel pouvoir. Emmanuel André et Marc Van Ranst comptent respectivement 19.000 et 134.000 abonnés sur Twitter. Leurs tweets sont relayés dans l’heure par certains médias. De plus, ils peuvent bénéficier d’un effet de halo, un biais cognitif qui leur confère de la crédibilité même en dehors de leur champ d’expertise.

Le climat anxiogène de la pandémie est propice à la diffusion d’idées, voire à des changements structurels de la société. La peur est une émotion qui peut déplacer des montagnes. Et l’autorité scientifique dont ils disposent les fait apparaître comme de véritables sauveurs.

Avec une crédibilité bien établie (ethos) et dans un climat globalement anxiogène (pathos), il leur suffit d’échafauder un raisonnement logique de base (logos) pour proposer à l’opinion publique des arguments très persuasifs. C’est ce qu’ils font sur Twitter quasi chaque jour…

Cheval de Troie

Les professeurs André et Van Ranst ont, comme tout citoyen, le droit d’avoir des opinions et de les exprimer librement. Ils auraient même le droit de s’engager en politique. Mais c’est le mélange des genres qui dérange. Volontairement ou pas, ils usent de leur notoriété pour prendre des positions politiques. Questionnés sur leurs affiliations ou sur leurs ambitions politiques, ils restent vagues.

"Vous êtes un politique quoi qu’il en soit" a ainsi lancé le président du MR à Emmanuel André, avant de se faire bloquer sur Twitter par l’expert. Ce dernier signe ses tweets politiques de sa qualification professionnelle : "Microbiologiste médical à l’UZ Leuven, en charge du laboratoire national de référence pour le covid en Belgique". Et Marc Van Ranst siège toujours au très influent GEMS, qui conseille le gouvernement sur la pandémie.

L’impact sociétal des mesures du lutte contre le coronavirus est immense. Les confinements ont affecté notre vie quotidienne, notre économie et notre vivre-ensemble comme peu d’autres crises.

Les messages alarmistes de ces virologues engagés ont-ils pour but de guider le gouvernement sur l’évolution de l’épidémie ? Ou cherchent-ils délibérément à maintenir un climat anxiogène qu’ils utilisent à d’autres fins ? N’y aurait-il pas conflit d’intérêts, non pas financier, mais politique ?

Certes, tous les virologues impliqués dans la gestion de la crise n’ont pas un agenda politique caché. Mais ces quelques experts engagés occupent le devant de la scène. Et défendent des positions plutôt radicales. Même Rik Torfs, l’ancien recteur de la KU Leuven – et donc patron de Marc Van Ranst – avait prévenu : "il a une vision assez extrême de la société".

Après plus d’un an de crise, il est temps que les virologues reprennent le chemin de leurs labos. Qu’ils s’investissent là où ils sont utiles : mieux diagnostiquer, mieux traiter pour qu’enfin, tout ceci ne soit plus qu’un mauvais souvenir.