"Deuil national" de Carl Norac

"Nous ne vous abandonnerons pas": la lettre d'Alexander De Croo aux sinistrés

Revenant sur les "effroyables intempéries que la Belgique a endurées", et tout en sachant que "les mots ne panseront pas les plaies", le Premier ministre Alexander De Croo a adressé, via la presse locale, une lettre aux sinistrés et à leurs sauveteurs, pour assurer que le gouvernement n'abandonnera pas les familles et communautés touchées.