"Êtes-vous affilié à des activités culturelles ou sportives ?" : ces questionnaires incroyables imposés aux sans-papiers du Béguinage

Un texte de Louise Monville, étudiante.

Je me retrouve face à cet homme de 55 ans. "Je vais vous aider dans votre dossier de régularisation." Il arrive avec un sac plastique où sont regroupées toutes ses chances. Quelques documents qui ont vécu la peur, le voyage et qui viennent s’échouer sur ce petit bureau. Du haut de mes 23 ans et de mon statut d’Européenne, de Belge, d’Occidentale, me voilà bien embarquée pour lui poser des questions d’Européenne, de Belge, d’Occidentale. "Avez-vous des preuves, Monsieur ?" Car oui, ici, nous ne fonctionnons qu’avec des preuves. Voyez-vous, nous ne nous basons que sur les faits. On veut des documents, des attestations, des témoignages, des certificats, des contrats. On n’en a rien à faire de vos fragments d’histoire qui transpercent la gorge quand vous nous les racontez, on n’en a rien à faire de vos cernes, de vos corps mutilés, cabossés, de vos regards où se lit l’horreur. On veut des preuves. Comprenez Monsieur, ici on est en Occident et on vous prie de laisser derrière vous vos affects, vos pleurs, et même vos espoirs. Soyez rationnels. "Pourquoi êtes-vous venus en Belgique ? Avez-vous des preuves de diplôme dans votre pays d’origine ? Pouvez-vous prouvez que votre retour dans votre pays est impossible ? Avez-vous des amis en Belgique… ?" Ultime question qui démontre l’incroyable humour occidental qui fait tout pour invisibiliser ces personnes, les exclure, les réduire au statut d’"illégaux" et qui ose leur demander ensuite s’ils ont des amis en Belgique. Travaillez-vous en Belgique, Monsieur ? Comment ça, au noir ? Sans preuve ! Vous n’avez pas de fiche de paie ? Aucun document qui prouve votre travail ? C’est pourtant simple : pour avoir des papiers il faut un travail, et pour avoir un travail il faut des papiers.

Une chemise repassée

Le monsieur devant moi porte une chemise repassée. C’est ce geste, de la part de cet homme dont on a retiré toute dignité, qui me donne envie de chialer. Cet homme a mis sa vie en danger durant plus de 60 jours, il vit au milieu des 250 autres personnes dans cette église, sans intimité, sans confort et il se présente devant moi en une chemise impeccable. Repassée. Et moi je lui demande des preuves.

"Êtes-vous affilié à des activités culturelles ou sportives ?" J’ai honte de mes questions. J’ai honte de mes questions parce que je sais ce qu’il va me répondre. J’ai honte de lui renvoyer en pleine face que, malgré ces trois années passées dans notre pays, non il n’est pas intégré, non il ne va pas au club de hockey le samedi, non il ne participe pas à un stage de peinture durant les vacances.

Je me vois lui arracher son passé, sa vie, à coup de questions. Marié ? Divorcé ? De la famille ? Raison du départ du pays ? Allez-y, crachez-moi votre histoire, dans ce petit local exigu, devant une parfaite inconnue qui a la moitié de votre âge, racontez-moi, allez-y, ça ne fera pas mal. Parlez-moi de vos malheurs, mais seulement si vous avez des preuves.

Est-ce que l’un de nous deux croit vraiment en ce que nous faisons ?

>>> Ce texte a initialement été publié sur la page Facebook de Louise Monville.

>>> Titre, chapô et intertitre sont de la rédaction.