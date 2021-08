Cette fois les talibans ne pourront pas éteindre les lumières médiatiques

Un texte de Saad Mohseni, entrepreneur, groupe Moby, société de médias d’Afghanistan.

Au cours de l’année écoulée, les talibans et d’autres groupes armés ont intensifié ce que Human Rights Watch a décrit comme une campagne "de menaces, d’intimidation et de violence". Trois employées des médias ont été tuées en mars dans la ville de Jalalabad, dans l’est du pays. Nos journalistes continuent de rendre compte de la violence qui consume le pays, des violations des droits de l’homme qui s’y produisent et des besoins humanitaires désespérés des Afghans pris au piège par le conflit.

Nous sommes contraints de repenser notre mode de fonctionnement dans un environnement aussi dangereux, mais nous ne baisserons pas les bras. Même l’exil est préférable au fait de replonger l’Afghanistan dans un silence médiatique. Et il est important de se rappeler que de tels blackouts sont désormais plus difficiles à mettre en place.

Une révolution médiatique

L’Afghanistan ne redeviendra pas le pays qu’il était sous les talibans. Il a désormais la population la plus jeune en dehors de l’Afrique subsaharienne. Les Afghans vivent désormais dans des villes. La majorité des jeunes sont alphabétisés, reçoivent une éducation et ont accès à Internet. Les Afghans sont plus nombreux que jamais à accepter les droits des femmes et des minorités. La révolution médiatique du pays a changé à jamais la façon dont les Afghans se perçoivent, et la façon dont ils interagissent avec le reste du monde.

Nos équipes de journalistes d’investigation ont dénoncé la corruption, notamment le scandale de la Kabul Bank et le bourrage des urnes présumé lors des élections présidentielles de 2014. Nos journalistes ont interviewé de hauts responsables du gouvernement et les ont mis face à leurs antécédents devant un public en direct, y compris le président. Au moment des élections, nous organisons des débats présidentiels au cours desquels les candidats sont mis face à leurs responsabilités. Nous avons posé aux ministres des affaires étrangères du Pakistan et de l’Iran des questions que leurs propres médias ne pouvaient pas poser.

Nos programmes de divertissement ont relancé les traditions culturelles de l’Afghanistan — mode, design et art — et ont repoussé les limites dans un pays où il était autrefois interdit aux femmes d’apparaître en public sans un homme. Roya Sadat, la célèbre réalisatrice afghane à l’origine du film A Letter to the President de 2017, que l’Afghanistan a soumis dans la catégorie des films étrangers aux Oscars 2018, a produit plusieurs séries dramatiques qui racontent les histoires du pays à une nouvelle génération.

Six ans avant l’arrivée de The Voice sur les écrans de télévision américains, Afghan Star a commencé à découvrir et à promouvoir des chanteuses et des rappeuses. L’émission en est maintenant à sa 15e saison, et plusieurs gagnantes ont fait carrière en tant que musiciennes. Au début, nous sommes parfois allés trop loin en stéréotypant certaines personnes et en nous moquant des icônes religieuses et politiques, mais quelque chose a tout de même fonctionné.

Redécouverte du pays

Depuis l’invasion soviétique, il y a une quarantaine d’années, de nombreux Afghans ont été contraints de quitter le pays ou de passer leur jeunesse à l’étranger. Les médias ont aidé un grand nombre d’entre eux à redécouvrir leur pays, son histoire, ses traditions culinaires et son humour. Les émissions de voyage transportent désormais les téléspectateurs dans des lieux oubliés d’une beauté naturelle à couper le souffle.

Pour combler le fossé entre la campagne et la ville, nous avons donné la parole à des membres de tribus qui racontent de manière fascinante l’histoire orale de leurs provinces. Une émission consacrée aux restaurants locaux dans des villages éloignés qui font pâlir d’envie les habitants des villes et des millions d’Afghans de la diaspora, qui restent connectés à leur pays grâce à nos plateformes de diffusion en continu.

Se moquer des puissants est une entreprise risquée dans de nombreuses régions du monde. Mais en Afghanistan, ridiculiser l’élite politique est devenu un passe-temps très apprécié. Comme beaucoup, je suis consterné par l’avidité et l’ineptie notoire qui ont contribué à la résurgence des talibans. Mais les Afghans n’ont pas peur de passer au grill ceux qui ont déçu nos espoirs, notamment par le biais de la satire politique dans des émissions comiques très suivies du type Saturday Night Live.

Nous sommes tous inquiets de ce que nous réservent les prochains mois. La violence montre peu de signes d’apaisement et la paix reste une perspective lointaine. L’Afghanistan pourrait connaître des changements dramatiques qui pourraient déchirer le tissu social du pays et nous faire basculer à nouveau dans une guerre civile totale. Le monde ne peut pas se permettre de tourner le dos aux 38 millions d’Afghans en ce moment.

Les médias du pays sont une lumière qui expose les cruautés auxquelles les Afghans sont confrontés, qui les relie les uns aux autres et au monde, et qui maintient leurs espoirs en vie. Les Afghans et la communauté internationale peuvent jouer un rôle clé en veillant à ce qu’ils ne retombent pas dans l’obscurité.