Alexia Vidot: "Personne n’est le fruit du hasard. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé"

Comme des cœurs brûlants ". Rares sont les livres si fidèles à leur titre. La trentaine engagée, l’auteure et journaliste française Alexia Vidot raconte dans un très beau récit sa conversion au catholicisme, un jour d’hiver, dans la neige des montagnes de France, il y a de cela 12 ans. Pour mieux comprendre, réfléchir, creuser cette foi - ce mot que l’on a aujourd’hui tant de mal à appréhender, expliquait-elle sur France 5 -, elle dresse le portrait de 8 convertis du XXe siècle aux horizons aussi divers que ceux du Rwanda, du Japon, de Russie ou des États-Unis. On y rencontre les vies surprenantes et pleines de l’artiste Geneviève Gallois, de la révolutionnaire Dorothy Day, ou du scientifique Takashi Nagaï. L’écriture est claire et pondérée, et le sentier qu’y trace Alexia Vidot est radical ou - plus encore - amoureux.

Que s’est-il passé le 12 février 2008 ?

J’avais 20 ans, j’étais étudiante à Sciences Po Paris. Contrairement à beaucoup aujourd’hui, je n’étais pas consciemment engagée dans une quête spirituelle ni de sens. En revanche, j’avais besoin de silence, de quitter la ville, ses sollicitations et son vacarme. Deux amies du lycée m’ont alors vendu un "bon-plan-vacances-à-la-montagne" dans un monastère où, disaient-elles, la messe n’était pas obligatoire. Pour une étudiante, c’était l’idéal, et je me suis dit "pourquoi pas". J’ai appelé les sœurs et je leur ai précisé d’emblée que je ne venais pas pour prier, que je n’étais même pas baptisée. Elles m’ont répondu : " Viens, nous t’attendons. "

Et qu’est-ce qui a retourné votre vie sur place ?

J’ai d’abord été frappée par la beauté du lieu, des montagnes, du silence accentué par la neige. Puis, dès le premier soir, par le regard, l’attention et l’écoute bienveillante d’une religieuse. Mais le vrai déclic, c’est quand j’ai pris conscience de l’amour de Dieu pour moi. Que j’ai réalisé qu’il est une personne qui m’aime, moi, Alexia, d’un amour unique et singulier. Comme le disait Benoît XVI, " nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l’évolution. Chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire ". J’ai senti cela jusque dans ma chair et cette révélation m’a bouleversée.

Ce déclic, c’est le point commun entre toutes les conversions ?

Oui. Toutes sont différentes, mais toutes ont en commun cette prise de conscience "désarmante" que l’on a du prix aux yeux de Dieu. C’est Benoît XVI encore qui rappelle qu’à " l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive ". C’est vraiment ce que j’ai vécu.

Comment éprouve-t-on une telle conversion ? Comment s’assure-t-on que ce n’est pas un délire, une béquille psychologique ni un endoctrinement ?

C’est tout un chemin d’ajustements successifs, d’autant que je suis une âme tourmentée et inquiète. Dans les premiers temps, j’étais complètement sonnée par cette conversion inattendue. Quant à mes parents, ils furent très inquiets de me voir tomber dans une secte. Puis, le coup de foudre des débuts a peu à peu laissé place à un amour moins passionnel, mais plus profond, plus vrai, forgé dans la fidélité, décapé par le réel de la vie. En fait, ma vie de foi connaît les mêmes évolutions qu’une amitié ou qu’un amour humain : il s’agit d’une rencontre de deux libertés, celle de Dieu et la mienne. Il y a donc des hauts et des bas, mais j’observe que ces derniers surviennent systématiquement quand je prie moins, que je lis moins la Bible, que je vais moins à la messe ; que je me coupe de cette relation.

Pourquoi vous êtes-vous tournée aussi vers ce que dit l’Église ? Cette conversion n’était-ce pas d’abord la découverte d’une énergie vitale ou fondatrice ? Était-ce précisément le Dieu des catholiques que vous avez rencontré ?

Oui, c’était bien le Dieu que me montrait l’Église catholique. Cela aurait-il pu être autre chose ? Peut-être, mais cela a été tel.

Beaucoup aujourd’hui préfèrent vivre leur foi hors des sentiers de l’Église ou d’une institution. La suivre ne bride-t-elle pas votre liberté, ou la construction d’un cheminement personnel ?

Non, je suis persuadée que l’Église me rend plus libre. On ne peut être chrétien tout seul, on a besoin des autres, d’une communauté qui nous éclaire, nous porte et où se donne à vivre la communion des saints et des pécheurs. La journaliste américaine Dorothy Day (1897-1980) m’a aidée à mieux comprendre cela. Ses premiers pas de baptisée sont douloureux, car elle ne parvient pas à réconcilier son activisme politique en faveur de la justice sociale et son appartenance à une Église qui lui semble indifférente au sort des ouvriers. Mais cette institution dans laquelle elle ne se retrouve pas et qui est souvent "un scandale" à ses yeux, elle l’aime malgré tout parce qu’elle lui rend "le Christ visible". Dorothy consent ainsi "à vivre dans un état permanent de déception envers l’Église". Et moi aussi ! L’Église, c’est comme une famille : elle est pleine d’obscurités, de défauts, de blessures, mais on l’aime, car elle nous aide à grandir.

Pourquoi n’y a-t-il pas davantage de conversions ? Dieu est-il chiche ? L’homme ne sait-il plus l’écouter ? Ou ces conversions passent-elles par d’autres chemins : la méditation, le yoga, d’autres courants spirituels ?

Dieu ne cesse d’aller à notre rencontre. Tous les chemins ne mènent pas à Lui, mais il les emprunte tous pour nous rejoindre. Où qu’aille l’homme, Dieu y court. Il le précède même, il l’attend, les bras grands ouverts. Il ne se lasse pas, ne désespère jamais. Il est un mendiant, il frappe depuis des siècles à la porte de la liberté humaine, mais il ne la force jamais. Tout le défi est donc d’entendre sa voix, et il faut reconnaître que notre époque relativiste, fière d’elle-même, hédoniste et matérialiste n’est pas favorable à cette écoute, à cette disponibilité. "On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure" , écrivait déjà Georges Bernanos en 1946.

Dans votre ouvrage, comme dans le récit "La grâce" où le romancier Thibault de Montaigu racontait l’an dernier sa conversion, on réalise que cette conversion n’est pas le début d’un long fleuve tranquille. N’est-ce pas contradictoire, alors que vous avez fait l’expérience qu’il y a un Dieu qui veut le bonheur de l’homme au-delà de tout mal ?

Il faut relire la correspondance entre Paul Claudel et l’homme de lettres Jacques Rivière. Ce dernier craint que la religion signe "la fin de la recherche de la lutte", qu’elle soit une facilité. Claudel, le converti de Notre-Dame, rédige alors des pages très fortes pour dire à son ami que c’est tout le contraire. " Le jour où vous aurez reçu Dieu en vous… ce sera le grand ferment qui fait éclater tous les vases, ce sera la lutte, la lutte contre les passions, la lutte contre les ténèbres de l’esprit ", lui écrit-il. C’est tout le combat de la foi, cette bataille intérieure entre le pécheur qui ne veut pas mourir et la "créature nouvelle" qui peine à naître. La conversion est ainsi le point de départ - et non d’arrivée - d’une aventure décapante où le but est de donner au Christ chacune des fibres de son être. Sur ce chemin, on n’est jamais arrivé. Cocher les cases du bon chrétien ne suffit pas. C’est en ce sens que Péguy écrit qu’" il y a bien pire qu’une âme même perverse, c’est une âme habituée ". C’est-à-dire une âme satisfaite, installée, endormie.

Le chrétien ne se place pas en dehors du monde, on le voit à travers les récits des conversions que vous décrivez : l’artiste, le scientifique, la journaliste… ne changent pas de vie. Comment dès lors comprendre cette phrase énigmatique de Jésus "vous êtes dans le monde, mais pas du monde" ?

Saint Paul en a bien parlé. Le chrétien est pleinement dans le monde, il est appelé à l’aimer, à parler son langage, à s’asseoir au milieu de chacun - comme Jésus - mais aussi à témoigner de sa foi, de cet amour que Dieu a pour les hommes et dans lequel il croit. Le chrétien est invité " à rendre justice à César tout en rendant gloire à Dieu ", écrit le prêtre Maxence Bertrand dans un magistral petit essai qui vient de sortir et qui s’intitule Dieu ou le monde ? (aux Éditions du Cerf). Le chrétien doit être un ambassadeur de Dieu en acquérant les attitudes intérieures de Jésus lui-même.

Les catholiques fêtent ce 15 août la Vierge Marie et son Assomption, c’est-à-dire sa montée au ciel. Qui est Marie pour les croyants ? On dirait parfois une déesse…

Justement, Marie a pleinement vécu les attitudes intérieures de compassion, d’amour, de foi auxquelles Jésus nous invite. À tel point que le catholique croit qu’elle vit, en son âme et en son corps, au plus près de Dieu, au cœur même de la Trinité. À ce titre, on peut tout lui confier : elle magnifie nos prières les plus maladroites et les porte à Jésus. C’est Marie de l’épisode de Cana dans le Nouveau Testament que j’aime particulièrement : celle qui veille et qui avertit son fils qu’il n’y a plus de vin pour la noce. Marie, pour moi, c’est une maman qui est toujours penchée sur moi, à l’affût du moindre de mes besoins.

© Artege





Alexia Vidot, "Comme des cœurs brûlants", Artège, 2021, 139 pp., 17,90 €.

Qu'est-ce que l'Assomption?

Le 15 août, jour célèbre qui porte en lui aussi bien les lueurs de l’été que les perspectives de la rentrée, est férié en raison de la fête de L’Assomption. Les catholiques célèbrent ce jour-là l’entrée au Ciel, corps et âme, de Marie, la mère de Jésus. Pour eux, Marie a totalement conformé sa vie à Dieu, elle n’a pas péché, et elle se trouve donc auprès de lui. Selon la foi catholique, elle précède de ce fait le destin de tous les hommes sauvés qui, à la fin des temps, se retrouveront également auprès de Dieu.