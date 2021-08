Accueil Débats Opinions Étienne Kern: "Le vouvoiement est un trésor de civilisation. Veillons sur lui" Qu’il est beau ce vieux couple sans pareil que le tu forme avec le vous. Il dit tout ce que nous sommes, raconte magnifiquement Étienne Kern. Alors choyons-le, car le jour viendra peut-être où le vous s’effacera, s’éclipsant sur la pointe des pieds. © DR Bosco d'Otreppe Responsable des pages "Débats". Actualité religieuse.





Ils savent tout dire, l'amour, la haine, la foi, le combat, l'utopie. Haïs, adulés, murmurés avec amour, jetés à la figure, ils prennent toutes les couleurs. [Au fond], ils sont ce que nous sommes, déroutants, contradictoires, imprévisibles. Tu et vous, c'est la comédie humaine qui tient en deux mots." Pour mieux découvrir cette humanité, le professeur et écrivain français Étienne Kern a rédigé un savoureux ouvrage, empli d'anecdotes et d'histoires, intitulé ...